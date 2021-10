Diretta Sbk 2021/ Superbike streaming video tv Superpole Race e gara-2 Gp Argentina

La diretta Sbk del Gp Argentina 2021 sul circuito di San Juan Villicum, nella regione del Cuyo, ci tiene compagnia anche oggi, ultimo giorno del weekend che ci sta regalando il dodicesimo e penultimo evento della stagione della Superbike, che è tornata in Argentina dopo la forzata assenza dello scorso anno per dare vita al Gran Premio che sulla pista di San Juan Villicum era stato disputato nel 2018 e nel 2019. Il Gp Argentina 2021 sarà di fondamentale importanza nella stagione della Superbike, che è uscita dal trittico di gare consecutive nella Penisola Iberica funestato dalla tragica morte di Dean Berta Viñales in una gara di contorno a Jerez, ma pure con un duello ancora vivissimo per la conquista del titolo iridato fra il turco Toprak Razgatlioglu e il britannico Jonathan Rea.

La serratissima lotta iridata ha vissuto un weekend sportivamente drammatico due settimane fa a Portiamo, con la caduta in gara-1 del campione del Mondo in carica della Sbk, cioè naturalmente Jonathan Rea, che sembrava avere spianato la strada al suo rivale Toprak Razgatlioglu, il quale tuttavia è a sua volta caduto in gara-2, mantenendo il primato nella classifica del Mondiale Piloti ma senza assestare il colpo che avrebbe potuto essere fatale per Rea. Oggi, domenica 17 ottobre 2021 ci attendono nuove emozioni: è il giorno per la diretta Sbk dedicato prima alla Superpole Race e poi naturalmente a gara-2. Ieri abbiamo già vissuto emozioni importanti in gara-1, che ha visto la vittoria di Razgatlioglu su Rea portando il margine in classifica a 29 punti: cosa potrà invece succedere oggi sul circuito di San Juan Villicum?

DIRETTA SBK GP ARGENTINA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Argentina 2021, è su Sky Sport MotoGp: sarà questo canale, disponibile al numero 208 del decoder Sky e riservato agli abbonati, a fornire le immagini da San Juan Villicum come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Le gare però sono visibili anche in chiaro su Tv8 e questa è certamente una possibilità da non perdere per gli appassionati della Superbike.

DIRETTA SBK GP ARGENTINA 2021: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della Superbike sarà dunque come sempre il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti (12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono), poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Per quanto riguarda invece gli orari della diretta Sbk, siamo in questo weekend a San Juan Villicum e dunque in Argentina, di conseguenza gli appuntamenti saranno condizionati da ben cinque ore di fuso orario rispetto a quelli della maggiore parte dei Gp europei.

Oggi, domenica 17 ottobre 2021, la giornata sul circuito argentino dunque comincerà alle ore 15.00 italiane (le 10.00 del mattino locali) con il warm-up; poi alle ore 17.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 20.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2, che dunque prenderà il via alle ore 15.00 di San Juan Villicum. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara-2 alle ore 18.30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.



