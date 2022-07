Diretta Sbk 2022/ Superbike streaming video tv FP1 e FP2 (Gp Repubblica Ceca)

DIRETTA SUPERBIKE SBK GP REPUBBLICA CECA 2022: INIZIA IL WEEKEND!

È nuovamente tempo di vivere la diretta Sbk: il Mondiale Superbike torna a farci compagnia venerdì 29 luglio, primo giorno del fine settimana dedicato al Gp Repubblica Ceca 2022. Sul circuito di Brno riprende la straordinaria lotta per il titolo mondiale: naturalmente oggi avremo solo un primo assaggio di quanto potrà succedere in pista, e allora dobbiamo ricordare che gli orari del giorno prevedono che la FP1, prima sessione di prove libere, scatti alle ore 10:30 con la FP2, naturalmente la seconda sessione, che partirà alle ore 15:00 e ciascun evento che avrà la durata di 45 minuti.

Per scoprire poi cosa succederà nel corso della diretta Sbk bisognerà aspettare: come sappiamo la Superbike è costellata di vari momenti nel corso del weekend, le gare che assegnano punti sono addirittura tre e questo naturalmente contribuisce a rendere ancora più incerto e spettacolare il contesto. Quello che possiamo dire al momento è che forse mai come quest’anno, almeno in epoca recente, la corsa al titolo mondiale è così aperta e intrigante ma questa diretta del Gp Repubblica Ceca 2022 potrebbe cambiare le carte in tavola, dunque aspettiamo di scoprire quello che succederà…

DIRETTA SUPERBIKE SBK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP REPUBBLICA CECA 2022

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Donington sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin da alcune stagioni a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Repubblica Ceca 2022 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale @sbk_official.

DIRETTA SUPERBIKE SBK GP REPUBBLICA CECA 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta Sbk per il Gp Repubblica Ceca 2022 arriva dopo l’appuntamento in Gran Bretagna: è stato il momento in cui Toprak Razgatlioglu ha concretamente rilanciato le sue ambizioni, il campione del mondo in carica ha dominato il weekend vincendo gara-1, Superpole Race e gara-2 e in questo modo è riuscito a riportarsi sotto i primi due della classifica, che sono ovviamente Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Quest’anno va detto che Razgatlioglu ha quasi sempre pagato dazio rispetto a spagnolo e nordirlandese, e questo si evince anche dalla graduatoria.

Qui infatti, nonostante il tris del campione, ci sono ancora Bautista e Rea al comando, e anche abbastanza saldamente; tuttavia il Mondiale Superbike è ancora lungo, come detto i punti che vengono assegnati sono sempre tanti e di conseguenza arrivare alla chiusura del campionato con questa situazione è tutto da vedere. Di sicuro già a cominciare da oggi ci sarà una grande battaglia tra i tre piloti che si giocano il titolo, poi nel corso del fine settimana di Sbk dedicato al Gp Repubblica Ceca 2022 scopriremo man mano quello che succederà sul circuito di Brno…











