Diretta Sbk 2022/ Superbike streaming video tv Superpole Race e gara-2 GP Indonesia

La diretta Sbk del Gp Indonesia 2022 sul circuito di Mandalika sarà imperdibile per tifosi e appassionati della Superbike, anche se gli orari non aiutano molto per seguire quanto accadrà oggi, domenica 13 novembre 2022, ultimo giorno del weekend che ospita il penultimo evento della stagione della Superbike. Ieri gara-1 ha visto il secondo posto di Alvaro Bautista alle spalle di Toprak Razgatlioglu, mentre Jonathan Rea è uscito definitivamente dalla lottare la conquista del Mondiale Piloti della Superbike, che resta un affare riservato solamente allo spagnolo della Ducati e al turco della Yamaha, che però insegue con ben 77 punti di ritardo da Bautista, che avrà quindi l’occasione di laurearsi campione del Mondo già oggi, senza aspettare Phillip Island.

La prima chance potrebbe già essere nella Superpole Race, ma Bautista dovrebbe guadagnare ben dieci punti su Razgatlioglu per portarsi a +87 e ciò potrà succedere solo con una vittoria dello spagnolo con il turco al massimo ottavo. In gara-2 il discorso sarà molto diverso: sotto la bandiera a scacchi Bautista potrà far festa se il suo vantaggio sarà di almeno 62 punti e ciò significa che potrebbe permettersi di perdere ben 15 punti tra le due corse della domenica della Superbike ed essere comunque il nuovo campione del Mondo, grazie all’eccellente vantaggio costruito in tutte le gare precedenti. Ecco perché sarà un giorno imperdibile per la diretta Sbk, prima con la Superpole Race e poi naturalmente gara-2. Cosa potrà succedere per la Superbike nel Gp Indonesia?

SBK GP INDONESIA 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Indonesia 2022, è sui canali di Sky Sport, che fornirà le immagini da Mandalika come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Le gare però sono visibili anche in chiaro su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), opportunità preziosa per gli appassionati di Superbike non abbonati a Sky.

DIRETTA SBK SUPERBIKE GP INDONESIA 2022: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della Superbike sarà dunque come sempre il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti (12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono), poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Il tasto dolente sono gli orari della diretta Sbk: siamo in questo weekend a Mandalika, quindi naturalmente bisognerà tenere conto delle sette ore di fuso orario che renderanno difficile seguire la caccia di Alvaro Bautista al Mondiale.

Oggi, domenica 13 novembre 2022, la giornata sul circuito di Mandalika dunque comincerà per il GP Indonesia 2022 alle ore 1.30 di notte (indicheremo sempre gli orari italiani) con il warm-up, primo atto della diretta Sbk; poi alle ore 3.30 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 6.30 ci sarà il semaforo verde per gara-2, che completerà questo weekend per le derivate di serie. Una citazione anche per la Supersport, unica categoria di contorno della Sbk in Indonesia, che vivrà la sua gara-2 alle ore 5.00, dunque a seguire la gara breve della Superbike.











