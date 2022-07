DIRETTA SBK 2022/ Superbike video streaming tv: Razgatlioglu vince la Superpole Race!

DIRETTA SBK 2022 SUPERBIKE: GP REPUBBLICA CECA, SUPERPOLE RACE A RAZGATLIOGLU!

Toprak Razgatlioglu ha vinto la Superpole Race del Gp Repubblica Ceca 2022, per la diretta Sbk: il pilota turco, campione del mondo in carica, riesce questa volta a mettere le ruote davanti ad Alvaro Bautista a differenza di quanto era accaduto in gara-1 ieri. Una vittoria netta quella di Razgatlioglu, che nei 10 giri della gara di Superbike ha portato la sua Yamaha ad avere oltre due secondi di vantaggio sulla concorrenza; al secondo posto questa volta si è classificato Jonathan Rea, che ha così riscattato la prova di ieri ma comunque non ha portato via troppi punti a Bautista, appena 2.

Bene i soliti italiani: Michael Ruben Rinaldi è quarto e precede sul traguardo Axel Bassani, poi sesta piazza per Andrea Locatelli mentre in settima posizione troviamo Iker Lecuona, che precede il veterano Scott Redding. La nuova classifica del Mondiale Sbk, aspettando ovviamente che arrivi gara-2 nel Gp Repubblica Ceca 2022, vede dunque Bautista mantenere il comando con 278 punti; Rea lo segue a quota 251, mentre continua a salire di colpi Razgatlioglu che adesso di punti ne ha 235 e, dovesse vincere anche gara-2 che porta in dote ben 25 punti, si rimetterebbe del tutto in corsa per un bis in Superbike che comunque è alla portata anche adesso. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SBK 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP REPUBBLICA CECA

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp. La diretta Sbk Superbike in streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Ricordiamo però che gara-1 sarà visibile anche in chiaro su Tv8, naturalmente tasto 8 del telecomando.

Per il resto, il miglior punto di riferimento per seguire in diretta la stagione della Sbk Superbike e in particolare questo Gp Repubblica Ceca 2022 a Brno resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

SBK 2022 SUPERBIKE: GP REPUBBLICA CECA, DOMENICA DI LUSSO!

È una domenica 31 luglio scintillante quella dedicata alla diretta Sbk: il Mondiale Superbike vive oggi la sua ultima giornata del Gp Repubblica Ceca 2022, sul circuito di Brno sono ben tre gli appuntamenti cui assisteremo. Già alle ore 9:00 saremo in pista per il tradizionale warm up; è l’unico momento del giorno in cui non vengono assegnati punti, perché alle ore 11:00 scatta la Superpole Race (sulla distanza di 10 giri) e poi alle ore 14:00 avremo finalmente gara-2, questa ovviamente con punti pieni che ricalcano il sistema che ben conosciamo dal mondo della MotoGp.

Qui però si parla della diretta Sbk: abbiamo tre grandi protagonisti che stanno lottando per il Mondiale Superbike e nel Gp Repubblica Ceca 2022 saranno nuovamente pronti a battagliare come del resto hanno già fatto al sabato. Sarà interessantissimo scoprire chi avrà la meglio e se, tra Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu ci sarà qualche rivale che riuscirà a inserirsi; per saperlo, mettiamoci comodi e aspettiamo che la diretta Sbk ci faccia compagnia ma intanto valutiamo anche alcuni dei temi principali legati al Gp Repubblica Ceca 2022.

DIRETTA SBK 2022 SUPERBIKE: GP REPUBBLICA CECA, LA SITUAZIONE

Dobbiamo ricordare, anticipando la diretta Sbk della domenica, che oggi nel Gp Repubblica Ceca 2022 sono in palio 37 punti: la vittoria della Superpole Race ne vale 12 e a punti vanno i primi 9, mentre per quanto riguarda gara-2 corrisponde a 25 il bottino che spetta al primo in classifica, il secondo ottiene 20 punti e poi andiamo a 16, 13, 11 e via a scalare fino al quindicesimo pilota classificato. Non sono tantissimi 37 punti, ma in un Mondiale Superbike così equilibrato anche una singola posizione può fare tutta la differenza del mondo: come abbiamo visto nel presentare le prove libere del venerdì Bautista, Rea e Razgatlioglu sono arrivati al Gp Repubblica Ceca 2022 con lo stesso numero di podi conquistati.

Dunque è ben difficile trovare delle differenze anche perché due settimane fa il turco campione del mondo in carica sembrava francamente fuori dai giochi, poi a Donington ha centrato una straordinaria tripletta e in questo modo è riuscito ad avvicinarsi ai due rivali, sfruttando anche un Bautista per una volta fuori fase e che è anche finito per terra. Per questo motivo non possiamo ancora fare delle considerazioni definitive circa la diretta Sbk: dopo Brno mancheranno ancora sette appuntamenti per chiudere il Mondiale Sbk, questo significa un totale di 434 punti che sono chiaramente tantissimi, impossibile stabilire adesso chi sarà il campione del mondo 2022…











