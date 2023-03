Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video e tv prove libere FP1 e FP2 GP Indonesia

DIRETTA SBK SUPERBIKE: SECONDA GARA DELLA NUOVA STAGIONE!

La diretta Sbk torna protagonista immediatamente con la seconda gara della nuova stagione, che è il Gp Indonesia 2023 sul circuito di Mandalika. Il Mondiale della Superbike è ripartito in netto anticipo rispetto all’anno scorso e per ora lo ripercorre a ritroso, perché la lunga trasferta in Estremo Oriente era stata la chiusura poco più di tre mesi fa e invece adesso si riparte da laggiù. Settimana scorsa Phillip Island ha esaltato Alvaro Bautista e la Ducati, che non avrebbero potuto iniziare meglio la difesa del titolo iridato nel nuovo Mondiale Superbike 2023, mentre Mandalika nello scorso autunno aveva esaltato la Yamaha e sarà quindi un primo ma già prezioso banco di prova per capire quali potranno essere i rapporti di forza stagionali.

Nel 2022 Alvaro Bautista si è laureato campione del Mondo in sella alla sua Ducati proprio a Mandalika, dove tuttavia le vittorie erano andate tutte a Toprak Razgatlioglu, che quindi potrebbe essere il principale favorito per il weekend che comincia oggi, venerdì 3 marzo, quando si riaccenderanno i motori della diretta Sbk con le prove libere FP1 e FP2 che dovranno dare indicazioni preziose, perché ad inizio stagione ogni sessione è particolarmente utile per i team. A chi sorriderà la diretta Sbk oggi dall’Indonesia? Per i verdetti sarà presto, ma le prime indicazioni ci saranno subito e naturalmente sono molto attese per il ritorno in pista con le prove libere Sbk a Mandalika…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Phillip Island sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin da alcune stagioni a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Australia 2023 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP INDONESIA 2023

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Mandalika, che ospita il Gran Premio d’Indonesia della Sbk, con due gare molto significative per un Mondiale cominciato con la Ducati dominante e quindi fiduciosa circa la difesa del titolo iridato. Andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 3 marzo, si apre un weekend che dovrà darci le prime conferme oppure smentite essendo il secondo nel calendario della Superbike e bisognerà tenere conto per seguire tutto delle ben sette ore di fuso orario presenti tra l’Italia e l’Indonesia, che renderanno seguire il tutto ancora una volta assai complicato.

La giornata della Superbike a Mandalika comincerà dunque alle ore 3.00 della notte italiana con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 6.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna, come di consueto. Una citazione anche per la Supersport, unica categoria di contorno della Sbk in Indonesia, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 2.00 e 5.00, cioè sempre prima della Superbike a Mandalika.











