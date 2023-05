Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv, prove libere FP1 e FP2 (Gp Catalogna)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: LE PROVE LIBERE DEL GP CATALOGNA 2023

Quarto appuntamento stagionale con la diretta Sbk 2023: il Mondiale Superbike torna a farci compagnia venerdì 5 maggio, primo giorno del fine settimana dedicato al Gp Catalogna 2023. Siamo dunque a Barcellona, su un circuito che misura poco più di 4 chilometri e mezzo; vanno ricordati gli orari del venerdì, come sempre questa giornata prevede le due sessioni di prove libere (ciascuna della durata di 45 minuti) e dunque la FP1 scatterà alle ore 10:30 mentre per la FP2 dovremo aspettare le ore 15:00. Sabato le qualifiche e gara-1; domenica, dopo il warm-up, SuperPole Race e gara-2.

La diretta Sbk ci porta al Gp Catalogna 2023 in una situazione di assoluto dominio da parte di Alvaro Bautista: il campione del mondo in carica ha vinto otto delle nove gare sino a qui disputate e dunque ha lasciato le briciole agli avversari, praticamente nulla, per uno scenario di classifica che vede lo spagnolo della Ducati più che in fuga e lanciatissimo verso il secondo titolo consecutivo. Chi lo fermerà? Sarà interessante scoprirlo, e nella diretta del Gp Catalogna 2023 il Mondiale Superbike potrebbe anche animarsi in maniera sorprendente.

DIRETTA SBK SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL GP CATALOGNA 2023

Ricordiamo che la diretta tv della Sbk Superbike, anche per quanto riguarda il Gp Catalogna 2023, sarà un appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento resta Sky Sport MotoGp che trovate al numero 208 del vostro decoder, e che si occuperà integralmente del weekend di Barcellona. In assenza di un televisore potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi; inoltre non va dimenticato il sito ufficiale www.worldsbk.com/it (qui la versione in italiano) per avere tutte le informazioni utili su queste due sessioni di prove libere, ma anche l’account Twitter all’indirizzo @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: VERSO IL GP CATALOGNA 2023

Ci stiamo dunque avvicinando all’inizio della diretta Sbk per il Gp Catalogna: come detto una pista, quella di Barcellona, che misura 4,6 chilometri e che prevede un lunghissimo rettilineo in partenza (e all’arrivo), qualche curva maggiormente “guidata” come curva 3, che introduce a un altro rettilineo, ma anche tratti decisamente a gomito (curva 4 e curva 10), dunque servirà la tecnica ma certamente la velocità sarà un indicatore abbastanza determinante, basti pensare ai tratti che seguono curva 5, curva 9 e appunto curva 14 per dirci che Bautista potrebbe dominare anche qui.

Del resto l’accoppiata tra il pilota spagnolo e la Ducati ha staccato tutto il gruppo del Mondiale Superbike anche l’anno scorso, in questa stagione il campione in carica è partito fortissimo e anche meglio di una stagione in cui aveva vinto le prime 10 gare, senza però riuscire a mettere le mani sul titolo. Toltosi lo sfizio, Bautista oggi corre per ripetersi e i primi tre appuntamenti nella diretta Sbk ci hanno detto che i rivali potrebbero già aver gettato la spugna e giocarsi il secondo posto in classifica; aspettiamo il Gp Catalogna 2023 per avere maggiori informazioni in merito…











