Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv, prove libere Gp Gran Bretagna Donington (venerdì 30 giugno)

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP GRAN BRETAGNA DONINGTON: PRIMA GIORNATA!

Si torna in pista venerdì 30 giugno per la diretta Sbk: si corre infatti la prima giornata del Gp Gran Bretagna 2023, il Mondiale Superbike riparte dalla splendida cornice di Donington Park per quello che è il sesto appuntamento della stagione. Diamo subito gli orari del giorno, che prevede naturalmente le prime due sessioni di prove libere della durata di 45 minuti ciascuna: la FP1 scatterà alle ore 11:30, la FP2 avrà invece luogo alle ore 16:00 e bisogna ricordare che, essendo in Inghilterra, gli orari indicati sono già quelli con il nostro fuso.

La diretta Sbk come sempre è appassionante, ma almeno per quest’anno la corsa al titolo Mondiale sembra segnata: Alvaro Bautista sta facendo il vuoto, ha centrato una tripletta anche a Misano (la terza consecutiva) e comanda la classifica con la bellezza di 86 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu. Tanto per dire: se anche il turco facesse en plein nel Gp Gran Bretagna 2023 resterebbe al secondo posto, e sarebbe così anche se, per assurdo, la Superpole Race assegnasse punti pieni. Insomma: vedremo cosa succederà perché le sorprese possono esserci sempre, ma lo scenario è decisamente definito…

DIRETTA SBK 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Sky: il venerdì è infatti visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Donington Park sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin da alcune stagioni a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Gran Bretagna 2023 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale @sbk_official.

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP GRAN BRETAGNA DONINGTON: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Sbk 2023 per il Mondiale Superbike ci conduce dunque all’interno del Gp Gran Bretagna 2023: a Donington si corre su un circuito della lunghezza di poco più di quattro chilometri, le curve sono 12 (7 a destra e 5 a sinistra) e la caratterizzazione è soprattutto il tratto di Melbourne Hairpin con due lunghi rettilinei e una staccatona con doppia curca a 180 gradi, che conduce poi al traguardo. Come detto, Bautista sta dominando la classifica e ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che sarà lui il campione del mondo, per la seconda stagione consecutiva.

Alle sue spalle Razgatlioglu ha comunque un bel margine sul nostro Andrea Locatelli (che è anche suo compagno di squadra in Yamaha) perché parliamo di 62 punti, a sua volta Locatelli ne ha 21 su Jonathan Rea, ormai in forte calo tanto da non essere mai salito sul podio nel Gp Emilia Romagna, e ancora troviamo in quinta e sesta posizione Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi, con il primo dei due che può certamente attentare alla quarta posizione di Rea (3 punti). Vedremo cosa succederà tra poco nella diretta Sbk 2023 per il Gp Gran Bretagna…











