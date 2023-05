DIRETTA SBK 2023/ Superbike streaming video tv: via al warm-up!

SBK GP CATALOGNA 2023: WARM-UP!

Quarto appuntamento del Mondiale di Superbike 2023 in questa domenica 7 maggio. Via al tracciato del Montmelò per il Gran Premio di Catalogna. La tappa, a circa 20 chilometri da Barcellona, offre punti in palio importantissimi per il prosieguo della stagione. Via alle 09:00 con il warm-up mentre alle ore 11.00 sarà tempo della SuperPole Race. Alle ore 14.00 spazio invece a Gara-2. Alvaro Bautista, che ieri ha dominato Gara-1 nonostante il depotenziamento alla sua Ducati, è tra i favoriti per dominare anche questa giornata sul circuito di Barcellona Montmelò. Lo spagnolo è al comando con 199 punti contro i 138 di Toprak Razgatlioglu, ieri arrivato secondo, e i 117 di Andrea Locatelli. In quarta posizione troviamo Jonathan Rea con 89 davanti a Axel Bassani con 86.

La diretta Sbk del Gp Catalogna 2023 ci regalerà sul circuito di Barcellona Montmelò nuovi risultati ed emozioni per il quarto atto del Mondiale Superbike, che oggi, domenica 7 maggio 2023, giungerà infatti esattamente a un terzo del proprio cammino stagionale dopo gli inizi in Estremo Oriente e lo “sbarco” in Europa di un paio di settimane fa ad Assen. Siamo adesso in un’altra località ormai di notevole tradizione per il motociclismo, sul Circuit de Catalunya a Montmelò, nei pressi di Barcellona, il circuito che ieri ci ha già offerto ancora una volta la vittoria di Alvaro Bautista e della Ducati con un netto vantaggio su Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, per i primi verdetti di questa tappa spagnola della diretta Sbk Superbike.

Nel 2022 Alvaro Bautista e la Ducati hanno festeggiato la conquista del titolo iridato nel Mondiale Piloti Sbk e adesso sono molto ben attrezzati per difendere la corona iridata, in un 2023 che sta regalando buonissime soddisfazioni anche ai centauri italiani, ma che naturalmente attende nuovi verdetti da questa domenica catalana prima di un ulteriore mese di sosta per tornare in azione a inizio giugno a Misano Adriatico, prima delle due tappe italiane. La Superpole Race e naturalmente gara-2 ci regaleranno una domenica davvero piacevole per chi vorrà seguire la diretta Sbk 2023, cosa potrà succedere quindi per la Superbike nel Gp Catalogna a Barcellona Montmelò?

SBK GP CATALOGNA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Catalogna 2023, è sui canali di Sky Sport, che fornirà le immagini da Barcellona Montmelò come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Le gare però sono visibili anche in chiaro su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), opportunità preziosa per gli appassionati di Superbike non abbonati a Sky.

DIRETTA SBK SUPERBIKE GP CATALOGNA 2023: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della diretta Sbk Superbike 2023 sarà dunque come sempre il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti (12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono), poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Diamo allora uno sguardo agli orari della diretta Sbk: siamo in questo weekend a Barcellona Montmelò, quindi naturalmente non abbiamo più problemi di fuso orario con il Mondiale della Superbike.

Oggi, domenica 7 maggio 2023, la giornata sul circuito di Barcellona Montmelò dunque comincerà per il GP Catalogna 2023 già alle ore 9.00 del mattino con i 15 minuti del warm-up, primo atto della diretta Sbk; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 14.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2, che completerà questo affascinante weekend per le derivate di serie. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk in Spagna, che vivrà la sua gara-2 alle ore 12.30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.











