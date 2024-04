Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video e tv, Superpole e gara-1 GP Olanda Assen (oggi 20 aprile)

La diretta Sbk ci terrà compagnia nelle prossime ore con un programma come sempre per la Superbike fittissimo al sabato: il Gran Premio d’Olanda 2024 non farà naturalmente eccezione, anzi ci sarà il fascino aggiuntivo garantito dal circuito di Assen, un luogo mitico per il motociclismo mondiale. Allora scopriamo subito che cosa ci attenderà in questo bellissimo 20 aprile in compagnia delle derivate di serie: si scenderà in pista già alle ore 9.00 per i 20 minuti delle prove libere FP3, utili per saggiare le condizioni della pista in vista della Superpole, fissata alle ore 11.00, e naturalmente anche per gara-1, che come al solito vedrà la partenza alle ore 14.00.

Fissati allora gli appuntamenti, cerchiamo di scoprire tutti i temi d’interesse per la diretta Sbk Superbike da Assen oggi: un primo punto di riferimento può essere ciò che abbiamo visto nelle due sessioni di prove libere di ieri, a cominciare dal totale dominio di Toprak Razgatlioglu nella FP1 mattutina con distacchi davvero significativi rifilati alla concorrenza da parte del turco, da questa stagione alfiere della Bmw. Al pomeriggio poi avevamo avuto naturalmente la seconda sessione e l’autorevole replica dell’iridato in carica Alvaro Bautista, il più veloce in sella alla sua Ducati proprio davanti al grande rivale Razgatlioglu, con i piloti italiani in crescita dopo una mattina difficile. Da oggi però si farà davvero sul serio ad Assen per la diretta Sbk…

COME SEGUIRE SUPERPOLE E GARA-1 DELLA SUPERBIKE: LA DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV DA ASSEN

Ribadiamo adesso le modalità per seguire la diretta tv della Sbk, che non cambiano evidentemente per il Gp Olanda 2024, perché il weekend di Assen sarà come al solito visibile sui canali di Sky Sport, ormai da anni punto di riferimento per la Superbike, anche con la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go oppure Now TV. Almeno per gara-1 tuttavia l’appuntamento con la diretta Sbk sarà anche in chiaro su Tv8, quindi gli appassionati di Superbike non abbonati a Sky potranno godersi in tempo reale l’evento più significativo del sabato di Assen.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: IL 2024 CI OFFRIRÀ UN MONDIALE PIÙ COMBATTUTO?

Naturalmente un pensiero speciale va rivolto a Danilo Petrucci, che è il grande assente nella diretta Sbk Superbike del Gran Premio d’Olanda 2024 ad Assen a causa del grave incidente di cui è stato vittima pochi giorni fa: avrebbe potuto andare molto peggio, quindi l’assenza è davvero l’ultimo dei problemi. Siamo al terzo Gran Premio e le precedenti due uscite ci avevano dato indicazioni contraddittorie: a Phillip Island un sabato tutto italiano con la vittoria di Nicolò Bulega davanti ad Andrea Locatelli e Andrea Iannone, poi però alla domenica il mattatore era diventato Alex Lowes, vincitore sia della Superpole Race sia di gara-2.

I grandi delusi erano stati Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista, che però poi si sono spartiti le vittorie a Barcellona, mettendo in chiaro che per il Mondiale naturalmente saranno due ossi durissimi per ogni rivale, ma per il momento ci godiamo il primato di Nicolò Bulega, che al Montmelò è stato ottimo secondo in entrambe le gare lunghe, dimostrando di essere davvero uno dei centauri più competitivi in questo Mondiale Superbike 2024 che sembra molto più aperto dei precedenti. Oggi Assen inizierà ad emettere i suoi verdetti, sempre speciali nella cosiddetta Università della moto, anche se da tempo il circuito non è più quello del passato: il fascino è comunque garantito, ci divertiremo con la diretta Sbk!











