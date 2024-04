Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video e tv, Superpole Race e gara-2 GP Olanda Assen, oggi 21 aprile

DIRETTA SBK: IERI LA FAVOLA DI SPINELLI, OGGI SUPERPOLE RACE E GARA-2

Dopo un sabato clamoroso, che ci ha regalato la vera e propria favola sportiva di Nicholas Spinelli, la diretta Sbk oggi domenica 21 aprile tornerà a sorridere ai big della Superbike? La risposta ce la darà la fredda e spesso piovosa Assen, che nel weekend ospita il Gran Premio d’Olanda 2024, del quale naturalmente dobbiamo ancora vivere gli ultimi tre appuntamenti: la domenica comincerà alle ore 9.00 con i 10 minuti del warm-up, giusto per saggiare le condizioni della pista; il primo appuntamento fondamentale sarà fissato alle ore 11.00, naturalmente con la Superpole Race, infine il culmine della diretta Sbk sarà evidentemente alle ore 14.00 con la partenza di gara-2.

Le bizze del meteo non sono di certo una novità nella storia di Assen, ma poche volte ci hanno regalato una storia come quella che ieri ha attirato l’attenzione sulla Superbike, avendo il sapore di una favola. Nicholas Spinelli è un debuttante assoluto, partecipa per la prima volta ad un Gran Premio delle derivate di serie con una Ducati del Barni Spark Racing Team ed evidentemente non avrebbe nemmeno osato sognare un debutto più bello, anche fortunato grazie alla bandiera rossa che ha frenato la rimonta degli inseguitori che stavano rimontando su una pista man mano sempre più asciutta, ma più che meritato perché finché le condizioni sono rimaste adatte alle sue gomme intermedie Spinelli aveva letteralmente fatto il vuoto, nonostante la mancanza di esperienza che dovrebbe essere un problema proprio in condizioni di quel genere.

SUPERPOLE RACE E GARA-2 DELLA SUPERBIKE: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV DA ASSEN

Naturalmente non cambiano rispetto a ieri le modalità per seguire la diretta tv della Sbk, con la doppia opzione della televisione satellitare e della visione in chiaro, seppure a condizioni che bisogna tenere presenti. Il Gp Olanda 2024 di Assen sarà come al solito visibile per gli abbonati sui canali di Sky Sport, in particolare il numero 208, ormai da anni punto di riferimento per la Superbike, anche con la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go oppure Now TV. Niente diretta Sbk invece in chiaro su Tv8, gli appassionati di Superbike non abbonati a Sky dovranno accontentarsi delle differite a partire dalle ore 17.00 per seguire quanto accaduto ad Assen.

DIRETTA SBK: UNA LOTTA MERAVIGLIOSA AL VERTICE DEL MONDIALE SUPERBIKE

Reso merito al meraviglioso Nicholas Spinelli, è chiaro che la diretta Sbk di Superpole Race e gara-2 del GP Olanda 2024 ad Assen si annuncia imperdibile per tifosi e appassionati anche grazie al totale equilibrio che regna ai vertici della classifica del Mondiale Piloti della Superbike. Nicolò Bulega resta al comando con 92 punti, ma ieri ha sofferto e l’undicesimo posto gli ha consentito di salvare per una sola lunghezza il suo primato solitario. Il centauro italiano della Ducati ha infatti 92 punti, mentre a quota 91 incombono i due protagonisti più attesi delle derivate di serie, cioè naturalmente l’iridato Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu.

Ieri pomeriggio il turco e lo spagnolo hanno visto interrompersi causa bandiera rossa la “caccia” ormai aperta a Nicholas Spinelli, ma sono comunque in agguato, con Razgatlioglu che si è trovato fin da subito a suo agio sulla Bmw, con la quale promette di lottare ad armi pari con Bautista – e speriamo anche Bulega – per la conquista del Mondiale Superbike in questa stagione. Per il momento anzi dobbiamo parlare di una lotta a quattro, perché a quota 86 punti troviamo un ottimo Alex Lowes in sella alla sua Kawasaki, il britannico è l’unico a non essere mai uscito dalle prime sei posizioni in nessuna gara stagionale e naturalmente sarà un altro uomo da mettere sotto i riflettori per la diretta Sbk Superbike oggi…











