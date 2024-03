Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video tv prove libere FP1 e FP2 Gp Catalogna (oggi 22 marzo)

DIRETTA SBK 2024: SUPERBIKE: PROVE LIBERE GP CATALOGNA

Il secondo appuntamento con la diretta Sbk 2024 è quello che inizia venerdì 22 marzo, con il Gp Catalogna: sul circuito del Montmelò vivremo la seconda tappa del Mondiale Superbike, il venerdì è il giorno dedicato alle prove libere e dunque possiamo subito dire che gli orari sono le 10:20 per la FP1 e le 15:00 per la FP1, in un fine settimana che ci lancerà poi verso le tre gare (gara-1, Superpole Race e gara-2) in un campionato che ha visto la luce solo due settimane fa, ripartito nel segno di Alvaro Bautista che ha vinto gli ultimi due Mondiali Superbike.

Al momento però lo spagnolo deve inseguire: forse la situazione potrebbe essere cambiata, è ancora presto per dirlo ma la classifica attuale ci dice che al comando c’è Alex Lowes, riuscito a ridare lustro a una Kawasaki sulla quale sta faticando tanto Jonathan Rea, già polemico in Australia e che probabilmente è agli ultimi colpi di una carriera straordinaria. La speranza risiede in Nicolò Bulega, attualmente secondo: compagno di squadra di Bautista, attualmente sta facendo meglio nel campione ma vedremo cosa succederà oggi nella diretta Sbk 2024 per il Gp Catalogna.

SBK 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA SUPERBIKE

La diretta tv della Sbk 2024 viene affidata alla televisione satellitare anche per il Gp Catalogna: è questa emittente a trasmettere tutte le gare del Mondiale Superbike, non fa eccezione questa sul tracciato del Montmelò che sarà dunque riservata agli abbonati sul canale Sky Sport MotoGp HD, numero 208 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming video: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone ricordando che la programmazione Sky è disponibile anche sulla piattaforma Now Tv.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: VERSO IL GP CATALOGNA

È sicuramente interessante studiare il quadro della diretta Sbk 2024 lanciandoci verso il Gp Catalogna. Al Montmelò si arriva con una situazione che chiaramente si deve ancora definire, ma con l’Italia grande protagonista perché il nostro Paese piazza tre piloti alle spalle di Alex Lowes e quattro nei primi sei, sicuramente fa piacere rivedere un Andrea Iannone competitivo dopo la squalifica mentre Andrea Locatelli è una piacevole conferma così come Danilo Petrucci, che ha chiuso in Superbike e in ascesa la passata stagione.

Sembra dunque che i big possano faticare maggiormente: è certamente inusuale vedere un Bautista, dominatore degli ultimi due Mondiali, con un solo podio (secondo in gara-2 in Australia) dopo la prima tappa, quinto in classifica con 27 punti e già lontano 23 lunghezze dalla vetta. Sta faticando però anche Toprak Razgatlioglu, campione del mondo 2021 e passato alla Bmw: il turco attualmente è ottavo con 18 punti, ma forse nel suo caso si sapeva che avrebbe dovuto aspettare per trovare il giusto feeling. Tra poco la diretta Sbk 2024 per il Gp Catalogna ci dirà cosa aspettarci…

