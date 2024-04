Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video tv: prove libere FP1 e FP2 (Gp Olanda Assen, 19 aprile)

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: GP OLANDA AD ASSEN!

È passato un mese dall’ultimo weekend in compagnia della diretta Sbk 2024, ma finalmente ci siamo: venerdì 19 aprile il Mondiale Superbike fa tappa ad Assen, storica sede del Gp Olanda e da sempre considerata università della moto. Andiamo subito a definire gli orari: alle ore 10:20 scatta la FP1 mentre la FP2 è prevista alle ore 15:00, come sempre quando si parla di venerdì abbiamo le prime due sessioni di prove libere che avranno la durata di 45 minuti ciascuna. Lo scenario della diretta Sbk 2024 è invece intrigate: arriviamo al Gp Olanda con Nicolò Bulega al comando della classifica, ma una situazione che nel Mondiale Superbike è ancora assolutamente ingarbugliata.

Un mese fa in Catalogna abbiamo avuto il grande riscatto di Toprak Razgatlioglu, che finalmente ha iniziato a far girare la sua Bmw: il turco ha vinto gara-1 e la Superpole Race e ha così accorciato in classifica sulla concorrenza, dimostrando di potersi giocare ancora il titolo che aveva già ottenuto nel 2021, quando era in sella alla Yamaha. La Ducati sembra comunque la moto da battere, perché anche Alvaro Bautista ha dato segnali incoraggianti; prova a resistere Alex Lowes che però dopo la prima tappa è decisamente calato. Vedremo, adesso immergiamoci ancor più nella grande atmosfera della diretta Sbk 2024 per il Gp Olanda.

COME VEDERE LA SBK 2024 SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: GP OLANDA

L’appuntamento con la diretta tv della Sbk 2024 sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare: come sempre il venerdì, dedicato alle due sessioni di prove libere, è un’esclusiva di Sky Sport e il canale di riferimento per seguire il Gp Olanda ad Assen sarà ancora una volta Sky Sport MotoGp, che trovate al numero 208 del vostro decoder. Ovviamente in assenza di un televisore potrete assistere all’evento tramite il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; possiamo anche ricordare che sul sito ufficiale www.worldsbk.com troverete tutte le informazioni utili sul Mondiale Superbike, e tutti i dettagli che riguardano questo appuntamento del Gp Olanda sul tracciato di Assen.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: COME SI ARRIVA AL GP OLANDA

Abbiamo dunque detto che il Gp Olanda per la diretta Sbk 2024 rappresenta il terzo appuntamento stagionale: finora il Mondiale Superbike è stato assolutamente entusiasmante, venivamo da due stagioni dominate da Alvaro Bautista mentre quest’anno le quattro gare lunghe sono state vinte da quattro piloti diversi. In Australia hanno festeggiato Bulega e Lowes, a Barcellona le vittorie sono andate a Razgatlioglu e Bautista: non solo quattro piloti, ma anche quattro moto diverse per uno scenario che di conseguenza, almeno per il momento, apre ad una corsa per il Mondiale nel quale più protagonisti e scuderie potranno dire la loro.

Purtroppo non mancano le note negative o comunque deludenti: la prima è certamente Jonathan Rea, che dopo gli anni gloriosi con la Kawasaki è passato alla Yamaha ma per il momento ha conquistato la miseria di 8 punti, tutti in gara-2 in Catalogna, e poi anche piloti di casa nostra come Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani, l’anno scorso ruggenti e competitivi, per adesso stanno davvero faticando a emergere. Il Gp Olanda ad Assen potrebbe confermare o sconfessare quanto abbiamo visto nei primi due appuntamenti stagionali, noi speriamo che la diretta Sbk 2024 sia intrigante e aspettiamo sabato e domenica per l’assegnazione dei punti, ma già le prove libere del venerdì daranno buone indicazioni.











