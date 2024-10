DIRETTA SBK 2024, SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV: OGGI 12 OTTOBRE SUPERPOLE E GARA-1 GP PORTOGALLO ESTORIL

I punti in palio sono sempre più pesanti, la diretta Sbk quindi sarà imperdibile oggi sabato 12 ottobre in compagnia del Gran Premio del Portogallo 2024 ad Estoril. Come sempre nella Superbike, il sabato sarà il giorno della Superpole e poi di gara-1, quindi con i primi 25 punti in palio nel duello iridato fra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, con il turco della Bmw che potrebbe chiudere matematicamente i conti già in questo weekend – ma eventualmente domani, il verdetto non può arrivare oggi. In ogni caso, per Bulega sarebbe fondamentale riuscire a ridurre il gap, che in questo momento è di 39 punti rispetto al leader della classifica Piloti della Superbike.

È allora opportuno dare subito uno sguardo agli orari per la diretta Sbk del sabato per il Gran Premio del Portogallo 2024 ad Estoril, anche perché c’è da tenere conto in questo weekend di un’ora di fuso orario. Le differenze non saranno clamorose, ma è comunque bene precisare che i 20 minuti delle prove libere FP3 avranno inizio alle ore 10.00 italiane; ecco poi la Superpole, saranno le ore 12.00 da noi quando prenderanno il via i 15 minuti per determinare l’autore della pole position e la composizione della griglia di partenza verso gara-1, che sarà il culmine odierno della diretta Sbk, con la partenza fissata quindi alle ore 15.00 di casa nostra.

COME SEGUIRE SUPERPOLE E GARA-1 GP PORTOGALLO ESTORIL, LA DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO E TV

In questo weekend che concede tutta la ribalta alla Superbike per quanto riguarda i principali sport motoristici, la diretta tv della Sbk per il GP Portogallo 2024 Estoril sarà naturalmente completa per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che fornirà anche la consueta diretta streaming video tramite il servizio Sky Go oppure Now TV. Tv8 invece offrirà gara-1 gratuitamente in chiaro per tutti, compreso il servizio streaming offerto dalla stessa emittente.

DIRETTA SBK 2024, SUPERBIKE: COSA ATTENDERCI NEL PROGRAMMA DI OGGI?

Le prime indicazioni sulla diretta Sbk ci sono arrivate naturalmente dalle due sessioni di prove libere di ieri, anche se con il maltempo che ci ha messo lo zampino. Ciò soprattutto per quanto riguarda la sessione del mattino, che ha comunque visto Toprak Razgatlioglu più veloce di tutti, un aspetto molto significativo non tanto dal punto di vista della prestazione, quanto perché ci ha detto che il turco è tornato ad essere il più veloce anche sul bagnato, non si lascia intimorire dai ricordi della caduta di Magny Cours e anzi ha approfittato della FP1 sotto la pioggia per dire ai rivali: “Il più forte sono io, anche con condizioni di maltempo”.

Chissà se anche questo messaggio ‘psicologico’ potrà avere un peso nel finale di stagione per la diretta Sbk, di certo un segnale chiarissimo a tutto il mondo Superbike è arrivato al pomeriggio, con pista asciutta. Infatti Razgatlioglu si è preso di nuovo il miglior tempo, ben 15 secondi circa in meno rispetto alla FP1 ma soprattutto almeno sette decimi più veloce di chiunque altro, a cominciare dall’ottimo secondo Danilo Petrucci. Il turco sembra seriamente intenzionato a chiudere i giochi già ad Estoril…