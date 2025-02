DIRETTA SBK 2025 SUPERBIKE GP AUSTRALIA: INIZIA LA STAGIONE!

Si torna a parlare di diretta Sbk 2025, finalmente: venerdì 21 febbraio, nella notte italiana visto il fuso orario, avremo infatti le prime due sessioni di prove libere del Gp Australia, precisamente sul tracciato di Phillip Island ci sarà la FP1 alla 1:20 e la FP2 alle 6:00, ciascuna sessione della durata di 45 minuti. Il Gp Australia è il primo di dodici nella stagione della Superbike: confermato il numero di Gran Premi, questo sarà l’unico fuori dall’Europa per un Mondiale che sostanzialmente ricalca gli stessi temi dello scorso anno, sia come piloti protagonisti (ci sono quattro esordienti, tra cui il nostro Yari Montella) che come regolamento, perché le modifiche sono state minime.

DIRETTA SBK 2024/ Superbike Gp Spagna: Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-2, stagione chiusa! (20 ottobre)

L’anno scorso, vale la pena ricordarlo, ha dominato Toprak Razgatlioglu: il turco, passato alla BMW, ha subito vinto il suo secondo titolo iridato dopo quello del 2021 con Yamaha, staccando inesorabilmente la concorrenza e lasciando il discorso aperto solo a causa di un infortunio che gli ha fatto saltare qualche gara. I suoi possibili avversari? Sempre gli stessi: la Ducati ufficiale ha confermato Nicolò Bulega e il quarantenne Alvaro Bautista, in particolar modo il reggiano avrà nuovamente il compito di mettere i bastoni tra le ruote a Razgatlioglu e intanto nei test è già andato velocissimo.

DIRETTA SBK 2024/ Superbike: Bulega ha vinto gara-1, Razgatlioglu campione! GP Spagna Jerez, oggi 19 ottobre

SBK 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA SUPERBIKE

Ricordiamo che, almeno per le prove libere del venerdì, la diretta Sbk 2025 andrà in onda sulla nostra tv soltanto su Sky Sport MotoGp, numero 208 del decoder e dunque riservato agli abbonati, con la diretta streaming video che sarà disponibile grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA SBK 2025 SUPERBIKE: COSA CI DIRÀ IL GP AUSTRALIA?

Con la diretta Sbk 2025 per il Gp Australia siamo dunque pronti a questa straordinaria stagione: tra le novità il ritorno in Superbike del marchio Bimota, che ha acquisito quelle che erano le Kawasaki ufficiali (le guideranno Alex Lowes e il nostro Axel Bassani) e si rivede dopo dieci anni, per il resto i protagonisti possiamo dire siano sempre quelli e allora ci sarà spazio per un campione come Jonathan Rea che cerca il salto di qualità con la Yamaha, poi ancora gli italiani con Danilo Petrucci che, attenzione, sulla Ducati potrebbe giocarsi qualcosa di importante così come Andrea Locatelli, che nell’ultimo Mondiale ha fatto bene con la Yamaha.

Diretta Sbk 2024/ Superbike: Rinaldi primo, è tris italiano nella FP2 a Jerez! (Gp Spagna, oggi 18 ottobre)

Il Gp Australia apre dunque la diretta Sbk 2025 ma la Superbike ci terrà compagnia fino a metà ottobre: il Gran Premio conclusivo sarà quello di Jerez per un totale di 36 gare, perché ricordiamo che per ogni weekend sono in programma gara-1 e gara-2 inframmezzate dalla Superpole Race che, per intenderci, funziona come la Sprint di MotoGp assegnando gli stessi punti, che sono dimezzati rispetto alle gare lunghe. Ora, che parli la pista di Phillip Island perché per la diretta Sbk 2025 ci siamo davvero…