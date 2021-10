Diretta Sbk/ Gp Portogallo 2021, streaming video e tv: Superpole Race e gara 2 oggi

DIRETTA SBK, GP PORTOGALLO 2021: ULTIMA TAPPA A PORTIMAO

Spazio alla diretta della Sbk anche in questa domenica 3 ottobre 2021 per il Gran premio del Portogallo 2021: siamo dunque ancora al circuito dell’Algarve dove proprio oggi si arriverà a giusta conclusione di quello è che è già il terzultimo banco di prova di questo mondiale della Superbike. Il tempo pare essere volato e già sono solo due i Gp che ci attendono prima di incoronare il nuovo campione del mondo e dunque le gare di Argentina e Indonesia.

Diretta Sbk/ Superbike: Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-1 a Portimao, Rea fuori!

Ormai manca davvero pochissimo e la lotta per il titolo della Sbk è furiosa: guardando alla classifica ecco che la cosa ormai riguarda solo il campione uscente Jonathan Rea e il suo primo rivale, re degli indipendenti Toprak Razgatalioglu, e i due certo saranno oggi gran protagonisti per il Gran premio del Portogallo 2021, dove verranno messi in palio punti pesanti. Certo alla pista dell’Algarve potrebbe accadere ancor di tutto, specie in questa ultima domenica: già venerdi a Portimao abbiamo ben visto che la superiorità di Kawasaki e di Rea non era così netta e nella giornata di ieri la caduta del britannico ha spalancato le porte alla vittoria del turco che adesso ha 45 punti di vantaggio in classifica. Vedremo però che dirà la pista, al solito ultimo giudice: di certo ci attende oggi una diretta della Sbk davvero brillante in terra lusitana.

Diretta Sbk 2021/ Superbike streaming video tv: Rea domina anche la Fp2, Lowes 2^!

DIRETTA SBK GP PORTOGALLO 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Dobbiamo ricordare agli appassionati che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Portogallo 2021, è su Sky Sport MotoGp: sarà questo canale, disponibile al numero 208 del decoder Sky e riservato agli abbonati, a fornire le immagini da Portimao come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SBK 2021/ Superbike streaming tv: Razgatlioglu vince anche gara 2 a Jerez!

DIRETTA SBK, GP PORTOGALLO 2021: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA 2 A PORTIMAO

Pronti, anzi impazienti di dare il via alla diretta della Sbk per le ultima tappe di questo appassionante Gran premio dl Portogallo 2021 della Superbike tocca però ora rinfrescarci la memoria anche sugli orari e il programma che verranno osservati oggi, domenica 3 ottobre, tenuto pure conto del fuso orario tra l’Italia e il tracciato lusitano. Segnaliamo allora che oggi a Portimao la prima tappa sarà alle ore 10.00 per il Warm up, sessione di appena 15 minuti dove si metterà a punto il set up per la giornata. Da calendario poi la Superbike sarà poi in pista alle ore 12.00 italiane per la Superpole Race, prova breve che stabilisce la griglia di partenza di gara 2 e pure consegna pochi punti validi per il mondiale piloti. Attenzione poi alle ore 15.00 quando ad Portimao daremo via alla diretta della Sbk per gara 2 del Gran premio del Portogallo 2021, ultima emozione di questo fine settimana, dove verrà assegnato punteggio pieno per la lotta al titolo mondiale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA