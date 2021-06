Diretta Sbk Misano 2021/ Superbike streaming video tv: Superpole Race e gara-2

La diretta Sbk del Gp Made in Italy Emilia Romagna 2021 sul circuito di Misano, che ospita il primo evento italiano della stagione della Superbike, culminerà con gli ultimi appuntamenti del terzo Gran Premio del Mondiale Sbk 2021 che ieri ci ha regalato la magnifica vittoria casalinga di Michael Rinaldi, una gioia speciale per il centauro italiano in sella alla sua Ducati. Abbiamo dovuto aspettare la seconda metà di maggio per assistere al debutto della Superbike, ma adesso si viaggia molto forte (non solo in pista) e in meno di un mese questo è già il terzo evento, con Misano Adriatico protagonista grazie al classico circuito Santa Monica intitolato a Marco Simoncelli.

La Sbk è ripartita e il principale protagonista della nuova stagione è stato il solito Jonathan Rea, che tra Aragon ed Estoril negli ultimi due weekend di maggio ha fatto più punti di tutti candidandosi già per andare in fuga ancora una volta nella classifica del Mondiale Superbike. Oggi, domenica 13 giugno 2021 si scende però in pista nella gara di casa della Ducati: è il giorno per la diretta Sbk dedicato prima alla Superpole Race e poi naturalmente a gara-2. Già ieri abbiamo vissuto forti emozioni con la Superpole e gara-1, che cosa potrà invece succedere oggi sulla Riviera Romagnola?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Inoltre, ricordiamo che ci sarà anche una copertura in chiaro su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In ogni caso, un valido punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Misano 2021 resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK MISANO 2021: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della Superbike sarà dunque il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti – da 12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono -, poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Per quanto riguarda invece gli orari della diretta Sbk, siamo in questo weekend a Misano e di conseguenza sono naturalmente quelli normali per la maggiore parte dei Gp europei. Oggi, domenica 13 giugno 2021, la giornata sul circuito Santa Monica di Misano Adriatico dunque comincerà come al solito già alle ore 9.00 del mattino con il warm-up; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 14.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara-2 alle ore 12.30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.



