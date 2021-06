Diretta Sbk/ Streaming video tv, orario e tempi FP1 e FP2 (Gp Emilia Romagna)

DIRETTA SBK GP EMILIA ROMAGNA 2021 FP1 E FP2: INIZIA IL WEEKEND A MISANO!

La Sbk per il Gp Emilia Romagna 2021 inaugura il suo fine settimana venerdì 11 giugno, in diretta dal circuito di Misano: terza tappa del Mondiale Superbike e altro grande spettacolo con questo appassionante campionato. Diamo subito gli orari del giorno, come sappiamo il venerdì è dedicato alle prime due sessioni di prove libere e dunque alle 10:30 appuntamento con la FP1, mentre per assistere alla FP2 bisognerà aspettare le 15:00, con le sessioni che avranno la durata di 45 minuti ciascuna come succede nella MotoGp. Cosa succederà nella diretta di Sbk?

DOPING/ Urine scambiate, controanalisi ignorate: ancora arroganza dal potere sportivo

Ci aspettiamo che il Gp Emilia Romagna 2021 sia intenso, appassionante e combattuto fin dal primo giorno del weekend; in particolare chi spera di andare incontro a un grande risultato è il plotone degli italiani che lottano nel Mondiale Superbike, con Andrea Locatelli (brillante quinto in gara-2 all’Estoril) e Michael Ruben Rinaldi che sono sugli scudi ma anche abbastanza indietro in classifica. Ora senza indugiare oltre proviamo a presentare i temi principali di questo interessantissimo appuntamento.

Diretta Sbk/ Superbike: Rea vince gara 2! Locatelli 5^ (Gp Estoril)

DIRETTA SBK GP EMILIA ROMAGNA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE FP1 E FP2

La diretta tv della Sbk per il Gp Emilia Romagna 2021 è disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: la grande casa della Superbike è infatti Sky Sport MotoGp, il canale al numero 208 del decoder che si occupa anche delle sessioni di prove libere. Dal circuito di Misano arriveranno quindi anche le immagini del venerdì; in assenza di un televisore sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per installarvi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA SBK/ Superbike streaming video tv: Redding vince gara uno! Gp Estoril

DIRETTA SBK GP EMILIA ROMAGNA 2021: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare al meglio la diretta Sbk in vista del Gp Emilia Romagna 2021, possiamo dire che sul circuito di Misano arriviamo da un fine settimana in Portogallo nel quale a dominare sono stati i piloti britannici: il solito Jonathan Rea ha vinto Superpole e gara-2 timbrando anche il terzo posto in gara-1, questa invece portata a casa da Scott Redding che poi nella Superpole è stato terzo, mentre Chaz Davies si è difeso in gara-2 giungendo secondo. Ottimo anche il passo che ha avuto il sempre più concreto Toprak Razgatlioglu, che ormai è concretissimo e infatti è il principale avversario di Rea per il titolo Mondiale; il pilota della Kawasaki continua a guidare la classifica e si avvia all’ennesimo campionato di una carriera straordinaria, ma per l’appunto la Union Jack sventola davvero alta visto che Razgatlioglu è l’unico pilota non britannico nei primi sei della classifica. Come già detto speriamo che a Misano il Gp Emilia Romagna 2021 sia spettacolare, al netto di chi lo vincerà, e che gli italiani possano togliersi delle belle soddisfazioni magari salendo anche sul podio…



© RIPRODUZIONE RISERVATA