Diretta Sbk/ Streaming video tv: orario e tempi Fp1 e Fp2. Gp Estoril 2021

DIRETTA SBK: SECONDA TAPPA DEL MONDIALE IN PORTOGALLO

Dopo il debutto ad Aragon, ecco che la Sbk torna in diretta già oggi, venerdì 28 maggio 2021 per le prime prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran premio dell’Estoril 2021. Per la seconda tappa del mondiale Superbike, non solo rimaniamo in Europa, ma pure non andiamo lontano, rispetto all’inizio del campionato, e voliamo in Portogallo per quello che si annuncia uno fine settimana più caldi del campionato. Il tracciato che ospita i beniamini delle derivate di serie è quello ben noto dell’Estoril, dove pure solo pochi mesi fa eravamo giunti a felice conclusione della stagione 2020 e dove Jonathan Rea aveva fatto sua l’ennesima corona. Il pilota della Kawasaki certo ha dolci ricordi qui e punta chiaramente a fare molto bene anche in questo fine settimane a partire dalle prove libere. Pure non sarà il solo protagonista annunciato per la diretta della Sbk: il compagno di squadra Alex Lowes, come i ducatisti Redding e Rinaldi,e alcune mine vaganti come Locatelli e Razgatlioglu, sicuramente regaleranno gran scintille.

DIRETTA SBK/ Superbike, streaming tv: Redding vince gara 2! Gp Aragon 2021

GP ESTORIL 2021, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Pur impazienti di dare spazio alla pista, ricordiamo subito che anche per quest’anno la Superbike sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, riservata ai soli abbonati. L’appuntamento oggi dal tracciato lusitano però sarà straordinariamente sul canale Sky Sport Collection, al numero 205 del telecomando, per contemporaneità con la prova italiana della Motogp al Mugello. In ogni caso la diretta streaming video di tutte le sessioni sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp d’Estoril 2021 dal circuito portoghese resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

Diretta Sbk/ Superbike video streaming tv: Gp Aragon 2021, vince Rea, Rinaldi 7°!

DIRETTA SBK, GP ESTORIL 2021: GLI ORARI E IL PROGRAMMA

Diamo ora un occhio anche al programma odierno per la diretta della Sbk per il Gran premio dell’Estoril 2021, seconda tappa del mondiale della Superbike, ricordando però che gli appassionati italiani dovranno fare ben attenzione agli orari, vista l’ora di fuso presente tra Italia e Portogallo. Fatti i dovuti calcoli ricordiamo che oggi la Fp1 avrà inizio alle ore 11.30 per la classe regina e durerà fino alle ore 12.15: per la Fp2 dovremo attendere fino alle ore 16.00 e la bandiera a scacchi, al solito sventolerà 45 minuti dopo. Vale la pena poi di segnalare gli orari anche della Supersport, categoria di contorno della Sbk: qui la Fp1 è stata messa in programma alle ore 12.25 e la Fp2 alle ore 17.00.

LEGGI ANCHE:

Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv: Davies il più veloce nella Fp2, Rea 2^!

© RIPRODUZIONE RISERVATA