La diretta Sbk, la Superpole Superbike dall'Ungheria, si è conclusa pochi istanti fa come prevedibile: ancora Toprak davanti a tutti

Si è conclusa proprio in questi istanti la diretta sbk, la sessione di Superpole della Superbike in vista del Gp di Ungheria 2025, ottavo appuntamento con il campionato mondiale. Come prevedibile ancora una volta il migliore di tutti è stato Toprak Razgatlioglu, su BMW, che ha fatto il vuoto dietro di se dopo aver dominato le prime libere di ieri allo stesso modo. Il futuro pilota MotoGp di Yamaha Pramac ha terminato la Superpole con il tempo di 1:38.357 facendo meglio di tutti gli altri.

Dietro alla star BMW si è piazzato Sam Lowes con un distacco di 477 millesimi e quindi al terzo posto il nostro Locatelli. Solo in seconda fila Bulega su Ducati ufficiale, quarto alla fine della sessione di Superpole, quindi Petrucci e poi Lecuona. Ottavo invece Andrea Iannone, preceduto da Alvaro Bautista. Da segnalare che la Superpole è stata interrotta per qualche minuto a seguito di bandiera rossa dopo un incidente di Alex Lowes in curva 1. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA SBK SUPERBIKE, SUPERPOLE STREAMING LIVE VIDEO TV, PILOTI IN PISTA, SI COMINCIA! (GP UNGHERIA)

Con la diretta Sbk siamo arrivati all’inizio delle prove libere, non possiamo fare riferimenti sulle passate edizioni del Gp Ungheria 2025 perché al Balaton Park si corre per la prima volta, dunque qualche considerazione sulla classifica. Toprak Razgatlioglu ha 345 punti contro i 341 di Nicolò Bulega, differenza minima ma come detto il trend degli ultimi appuntamenti è netti: il reggiano della Ducati aveva vinto le tre gare a Cremona, da quel momento ha festeggiato soltanto gara-2 in Repubblica Ceca e la rimonta di Razgatlioglu è stata inesorabile, basta guardare le cifre per rendersi conto di quanto fatto dal turco.

Tra Most, Misano Adriatico e Donington il pilota della Bmw ha raccolto 181 punti, sui 186 disponibili; Bulega invece ne ha messi insieme 143, che sono quasi il massimo possibile senza vincere (nella Superpole Race a Misano è stato vittima di un problema) ma ha comunque pagato dazio al grande avversario che ha ottenuto il sorpasso in classifica. Alle spalle di questi due il Mondiale Superbike ci consegna il vuoto: Danilo Petrucci, terzo, ha 132 punti di ritardo da Bulega. È una corsa ridotta a turco e reggiano, e nel Gp Ungheria 2025 vivremo un nuovo capitolo: parola alle prove libere, comincia la diretta Sbk! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SBK SUPERBIKE, A BALATON PARK SI PUÒ DECIDERE IL MONDIALE (GP UNGHERIA, SABATO 26 LUGLIO 2025)

Nella tarda mattinata la diretta SBK Superbike farà compagnia agli appassionati con il Gran Premio di Ungheria che torna nel circuito del Mondiale dopo 35 anni dall’ultima volta con la pista di Balaton Park inaugurata nel 2023 ma recentemente sottoposta a lavori di manutenzione e sistemazione per questa occasione e soprattutto per le gare di MotoGP previste per la fine di agosto.

I protagonisti della gara sono ovviamente i due capoclassifica del Mondiale ovvero il turco Toprak Razgatlioglu, pilota della BMW Motorrad che la scorsa settimana ha raggiunto e superato a 345 punti Nicolò Bulega, il corridore italiano della Ducati Aruba.it fermo a 341 punti.

Il corsa prevede un circuito di 4075 metri che presenta 17 curve di cui 6 verso destra e le restanti 11 a sinistra dove tutti i piloti potranno darsi battaglia con sorpassi, controsorpassi e sfide mozzafiato che nel peggiore dei casi potrebbero già mettere una grossa ipoteca sulla vittoria del Mondiale da parte di uno dei due.

La gara sarà poi sicuramente importante per iniziare a pianificare la costruzione della squadra e vedere gli equilibri della prossima stagione dove è stato ufficializzato che il trentaquattrenne Danilo Petrucci lascerò il Team Barni Spark Racing per andare alla BMW.

Diretta SBK Superbike, come seguire il Gran Premio d’Ungheria

La diretta SBK del Gran Premio di Ungheria per essere seguita non avrà necessariamente bisogno di un abbonamento visto che sarà mandata in onda da Sky Sport, sia sui suoi canali a pagamento Sky Sport MotoGp, dove verrà mandato in onda tutto il weekend di gare, che sul canale in chiaro di TV8 dove saranno disponibili solo gara-1 e gara-2, per lo streaming invece bisognerà fare riferimento a SkyGo e NowTv.

Diretta SBK Superbike, orari e programma per gara-1 e gara-2

La diretta SBK di sabato 26 luglio 2025 si aprirà alle 11.00 con la Superpole Race, gara sprint che servirà a determinare le prime 10 posizioni in griglia e che farà subito vedere chi si sarà presentato con più voglia degli avversari di vincere e di portare a casa la vittoria nel Gran Premio d’Ungheria.

Alle 14.00 poi avrà inizio gara-1 dove i piloti potranno iniziare a mettersi alla prova per davvero l’uno contro l’altro con in palio punti importanti ai fini della classifica finale, soprattutto per i due dominatori del MotoMondiale Razgatlioglu e Bulega che dovranno però stare attenti ai possibili attacchi degli altri avversari.

Gara 2 invece avrà inizio nella giornata successiva, quella di domenica 27, sempre alle 14.00 e sempre dopo la Superpole Race delle 11.00 che definirà l’ordine di partenza della seconda sfida che potrebbe anche essere diverso rispetto a quello del giorno precedente o a quello d’arrivo di gara-1.

Le aspettative vedono il pilota turco davanti a tutti come è stato per le prove libere dove ha dominato la pista e staccato i suoi avversari, durante la gara però ogni minimo errore può essere fatale e per questo non è da escludere che Bulega riesca a riguadagnare la sua prima posizione.