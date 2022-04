Diretta Sbk/ Superbike Gp Olanda 2022 streaming video tv FP3 e gara-1 (Assen)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GARA-1 DEL GP OLANDA 2022

La diretta Sbk torna a farci compagnia sabato 23 aprile, con il Gp Olanda 2022: sullo storico circuito di Assen il Mondiale Superbike sta vivendo il suo secondo appuntamento stagionale, e il secondo giorno del fine settimana ci porterà in dote i primi punti qui. Il Gp Olanda 2022 prosegue con la terza sessione di prove libere: la FP3 scatta alle ore 9:00 e avrà la durata di 30 minuti. Avremo poi una pausa sino alle ore 14:00, quando finalmente avremo gara-1; ricordiamo che invece la domenica sarà dedicata alla Superpole e a gara-2, per altri punti utili per la classifica.

Diretta Sbk 2022/ Superbike streaming video tv: Bautista primo in FP2 ad Assen!

Cosa dire della diretta Sbk per il Gp Olanda 2022? Per il momento la situazione sembra abbastanza definita, ma arriviamo soltanto da un weekend che è stato quello con cui si è aperta la nuova stagione della Superbike, e forse è dunque ancora presto per avere un quadro preciso dello scenario che si dipanerà davanti ai nostri occhi; di certo la speranza è di assistere a un grande sabato, avvincente e incerto e magari anche sorprendente sotto certi aspetti. Diamo la parola al circuito di Assen, la diretta Sbk per il Gp Olanda 2022 sta per farci compagnia…

DIRETTA SBK 2022/ Superbike Gp Aragon 2022: Bautista ha vinto anche gara-2!

DIRETTA SBK SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP OLANDA 2022

La diretta tv della Sbk per il Gp Olanda 2022 riguarda come sempre la televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport MotoGp, che è al numero 208 del decoder e anche per questa stagione si occupa del Mondiale Superbike. Per quanto riguarda l’evento di Assen, va ricordato che la diretta Sbk Superbike in streaming video sarà disponibile – per i clienti – tramite l’applicazione Sky Go e che anche Tv8 trasmetterà almeno le gare, un appuntamento in chiaro che certamente sarà da non perdere per tutti gli appassionati Sbk.

DIRETTA SBK/ Superbike: Rea ha vinto gara-1, secondo Bautista! Gp Aragon 2022

DIRETTA SBK SUPERBIKE GP OLANDA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Siamo arrivati al momento in cui scatterà la diretta Sbk per il Gp Olanda 2022: nell’appuntamento di Aragon che ha aperto la stagione si è disegnata una situazione nella quale Alvaro Bautista (che, ricorderete, tre anni fa aveva vinto le prime 10 gare salvo poi calare alla distanza) ha vinto entrambi gli appuntamenti della domenica e così si è preso il primo posto in classifica, scalzando di 3 punti Jonathan Rea. Il campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu, insegue in terza piazza; soprattutto va riferito che, incredibilmente, fino a questo momento la classifica dei tre eventi con punti è stata identica nelle prime quattro posizioni.

Rea ha vinto gara-1 ad Aragon per poi giungere appunto secondo negli altri eventi, questa l’unica differenza visto che Bautista è setato secondo e due volte primo, Razgatlioglu ha sempre occupato il terzo gradino del podio ma anche il nostro Michael Ruben Rinaldi ha ottenuto per tre volte il quarto posto. Non solo, Andrea Locatelli è giunto quinto in gara-1 e Superpole per poi andare in crisi in gara-2 e lasciare la quinta piazza ad Alex Lowes. Insomma, straordinaria continuità per i piloti di testa, ma questo non significa che nella diretta Sbk la situazione sia già definita secondo questi criteri e allora aspettiamo con trepidazione il sabato dedicato al Gp Olanda 2022 ad Assen…











© RIPRODUZIONE RISERVATA