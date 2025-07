DIRETTA SBK SUPERBIKE: ECCO IL GP GRAN BRETAGNA 2025!

La diretta Sbk fa tappa a Donington: uno degli appuntamenti più intriganti nel Mondiale Superbike, venerdì 11 luglio si aprono le porte sul Gp Gran Bretagna 2025 che è il settimo appuntamento del campionato, con la FP1 che scatta alle ore 11:20 e la FP2 in programma alle ore 16:00, sempre con orari italiani.

È davvero bellissimo il circuito di Donington, misura poco più di 4 chilometri e ha 12 curve di cui 7 a destra, ma anche un lungo rettilineo prima di una curva a gomito che conduce verso il traguardo, da valutare allora in che modo i protagonisti della corsa lo affronteranno.

Nel frattempo possiamo dire che le ultime tappa della diretta Sbk hanno portato Toprak Razgatlioglu a ridurre nettamente il gap rispetto a Nicolò Bulega: adesso ci sono appena 9 punti a separare il reggiano, sempre leader del Mondiale Superbike, dal campione in carica.

Dunque già nel Gp Gran Bretagna 2025 potrebbe arrivare il sorpasso ma questo lo scopriremo strada facendo, nel frattempo possiamo fare qualche altra rapida considerazione sui temi portanti della diretta Sbk per questo fine settimana a Donington.

SBK SUPERBIKE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL GP GRAN BRETAGNA 2025

Come sempre la diretta Sbk sui canali della nostra tv riguarda Sky Sport MotoGp, gli abbonati potranno seguire il Gp Gran Bretagna 2025 della Superbike anche in diretta streaming video, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: COSA ASPETTARCI A DONINGTON

Sarà davvero curioso capire cosa possa portarci in dote la diretta Sbk con il Gp Gran Bretagna 2025: a Donington arriviamo con uno scenario nel quale l’inerzia è stata spostata totalmente a favore di Toprak Razgatlioglu, che ha fatto tripletta a Misano e l’avrebbe fatta anche nell’appuntamento precedente a Most, se non fosse che in Repubblica Ceca Bulega è riuscito a mettergli le ruote davanti all’ultima curva di gara-2, guadagnando 5 punti che oggi gli permettono di stare davanti in classifica, anche se appunto adesso si può parlare di straordinario equilibrio.

La superiorità che la Ducati aveva mostrato a inizio stagione, almeno con Bulega, si è via via affievolita e Razgatlioglu con la sua Bmw ha trovato il modo di fare la differenza; il Mondiale Superbike si gioca davvero sul filo del singolo punto ed è ormai un affare riservato a questi due piloti, perché Danilo Petrucci che è terzo in classifica accusa un ritardo di ben 113 lunghezze dal turco, tagliato fuori dai giochi. Poi, il Gp Gran Bretagna 2025 potrebbe far emergere qualche protagonista, magari il nostro Andrea Locatelli su Yamaha, ma per l’appunto aspettiamo che arrivi l’esito della pista nella diretta Sbk.