Diretta Sbk Superbike prove libere live streaming video tv: orario e risultato delle due sessioni di venerdì 17 ottobre nel Gp Spagna 2025 Jerez.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: VIA ALLA FP1!

Eccoci in compagnia della diretta Sbk, diamo il via alle prove libere del Gp Spagna 2025 non prima di aver ricordato che l’anno scorso a Jerez si era arrivati con Toprak Razgatlioglu in vantaggio di 40 punti su Nicolò Bulega, situazione di fatto identica con il reggiano della Ducati che, vincendo gara-1, aveva ridotto il gap a 35 punti continuando a sperare, poi si era ripetuto la domenica mattina nella Superpole Race ma la seconda posizione di Razgatlioglu aveva definitivamente chiuso il discorso a favore del turco, che tra l’altro avrebbe vinto anche molto prima se non avesse saltato Magny Cours e Cremona per infortunio.

Diretta Sbk Superbike/ GP Portogallo 2025 Estoril: Nicolò Bulega vince gara-2 e spera ancora! (12 ottobre)

Il dato impressionante di quest’anno nel Mondiale Superbike riguarda invece il campionato a parte che questi due piloti stanno disputando: intanto ci sono i distacchi abissali in pista, poi il fatto che, su un totale di 33 gare, Razgatlioglu e Bulega abbiano occupato le prime due posizioni al traguardo in qualcosa come 26 occasioni, facendo filotto da gara-2 in Ungheria e arrivando così a dieci volte consecutive. Giusto allora che l’epilogo del campionato arrivi all’ultima gara, per gli appassionati è una gran bella cosa e dunque allacciamo le cinture, finalmente la diretta Sbk con il Gp Spagna 2025 comincia con la FP1! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Sbk Superbike/ Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-1, Bulega 2°! GP Portogallo 2025 Estoril, 11 ottobre

SBK SUPERBIKE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP SPAGNA 2025

Anche per la diretta Sbk Superbike di oggi saremo su Sky Sport MotoGp per tutti gli abbonati, il Gp Spagna 2025 sarà anche in diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv.

ULTIMO WEEKEND DELLA STAGIONE!

Ultimo appuntamento con la diretta Sbk: si apre venerdì 17 ottobre, con FP1 alle ore 10:35 e FP2 alle ore 15:00, il fine settimana dedicato al Gp Spagna 2025, sul celebre circuito di Jerez de la Frontera, dunque sta per calare il sipario su una stagione entusiasmante che però deve ancora indicare il campione del mondo.

Diretta Sbk Superbike/ Bulega primo in FP2, 2° Razgatlioglu! GP Portogallo 2025 Estoril (oggi 10 ottobre)

I giochi sembrano fatti, in realtà non solo: se Toprak Razgatlioglu ha dominato ancora una volta l’annata, va dato merito a Nicolò Bulega di essergli praticamente sempre arrivato alle spalle, in più le vittorie raccolte ad Aragon e Estoril tengono realmente aperto tutto il discorso, sia pure con il turco decisamente favorito.

Vivrà di questo allora la diretta Sbk per il Gp Spagna 2025, cioè la corsa al Mondiale Superbike; se vogliamo è molto interessante anche la lotta per il terzo posto che vede Alvaro Bautista con otto punti di vantaggio sui nostri Andrea Locatelli e Danilo Petrucci che sono appaiati in quarta posizione.

Tuttavia, è inevitabile che tutta l’attenzione sia concentrata su Razgatlioglu e Bulega anche perché si tratta pur sempre di un pilota italiano e per di più in sella alla Ducati, vedremo se il reggiano farà il miracolo ribaltando tutto oppure se sarà ancora il turco della Bmw a festeggiare.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: A JEREZ SI DECIDE TUTTO

Si decide quindi tutto a Jerez per la diretta Sbk: ancora una volta il Mondiale Superbike passa dal Gp Spagna 2025 con l’ultimo appuntamento della stagione, al quale Razgatlioglu arriva con 39 punti di vantaggio su Bulega. Quelli a disposizione nel weekend sono 62: lo spazio per il ribaltone esiste ancora, tuttavia il turco può laurearsi campione del mondo già in gara-1. In questo caso dovrebbe perdere non più di due punti da Bulega: tradotto, vincendo la gara del sabato pomeriggio festeggerebbe aritmeticamente mentre con la vittoria del reggiano i conti resterebbero comunque aperti sino alla domenica.

Bulega ha bisogno di un +40 su Razgatlioglu: impresa titanica se pensiamo a tutti i piazzamenti stagionali, giocando con i numeri se il pilota Ducati vincesse le tre gare, facendo dunque 62 punti, Toprak dovrebbe fermarsi a 22 punti che significano per esempio sesto posto in gara-1 con anche vittoria nella Superpole Race, ma poi zero in gara-2. Insomma: vero che il margine c’è, altrettanto vero che Razgatlioglu ha un vantaggio decisivo ma i miracoli possono accadere ed è con questo spirito che ci approcciamo alla diretta Sbk con le prove libere del Gp Spagna 2025, a Jerez siamo pronti a salutare il Mondiale Superbike anche per questa stagione.