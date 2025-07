Diretta Sbk Superbike prove libere live video streaming tv: il Mondiale arriva al Gp Ungheria 2025, oggi vivremo la FP1 e la FP2.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: SI ARRIVA AL GP UNGHERIA 2025!

La diretta Sbk ci farà vivere l’ultimo appuntamento prima della sosta estiva: il Gp Ungheria 2025 si corre sul circuito di Balaton Park a Balatonfökajár, naturalmente il fine settimana comincia venerdì 25 luglio con le due sessioni di prove libere che saranno alle ore 10:20 e alle ore 15:00.

DIRETTA SBK/ Superbike: Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-2 ed è leader del Mondiale! (Gp Gran Bretagna 2025)

Il Mondiale Superbike ha cambiato padrone in Gran Bretagna: a Donington è arrivata la seconda tripletta consecutiva per Toprak Razgatlioglu che, almeno per il momento, ha coronato l’inseguimento a Nicolò Bulega prendendosi quattro punti di vantaggio, che sono davvero preziosissimi.

La sensazione è che il trend sia davvero cambiato: il turco della Bmw, superate le polemiche di inizio stagione, ha fatto il salto di qualità e adesso si avvia con decisione verso il secondo titolo consecutivo, che sarebbe il terzo in assoluto.

Diretta Sbk/ Superbike: Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-1 a Donington! GP Gran Bretagna 2025

Bulega comunque aveva già mostrato di potersela giocare e allora la diretta Sbk per il Gp Ungheria 2025 diventa fondamentale per aumentare le possibilità di controsorpasso da parte del pilota della Ducati, vedremo intanto cosa succederà nelle due sessioni di prove libere che ci lanceranno poi verso le gare che metteranno in palio punti pesantissimi.

DIRETTA SBK SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP UNGHERIA 2025

Come sempre la diretta Sbk per il venerdì è un’esclusiva di Sky Sport MotoGp, canale al numero 208 del satellite, con la diretta streaming video disponibile su Sky Go e Now Tv.

Diretta Sbk/ Superbike: Nicolò Bulega primo nella FP2! Gp Gran Bretagna 2025 Donington (oggi 11 luglio)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: SITUAZIONE RIBALTATA

Si arriva allora alla diretta Sbk per il Gp Ungheria 2025 con una situazione ribaltata: Toprak Razgatlioglu è primo in classifica nel Mondiale Superbike, la distanza è ancora minima ma è anche vero che, dopo la grande tripletta centrata da Nicolò Bulega a Cremona, il vento è totalmente cambiato e il turco campione del mondo in carica ha vinto otto delle nove gare successive, perdendo gara-2 in Repubblica Ceca al fotofinish e sorpassato sul traguardo dal reggiano. Il quadro è netto: ovviamente può ancora cambiare, ma lo scenario per Bulega si presenta decisamente negativo.

Servirà tutta la classe del pilota italiano, insieme a un miglioramento di una Ducati ufficiale che però sembra aver perso qualcosa rispetto alla Bmw e anche in generale, se è vero che Alvaro Bautista dopo il Gp Italia ha ottenuto soltanto due podi e, in entrambi i casi, si è trattato di un terzo posto. Le prove libere serviranno a Bulega per provare a ritrovare il giusto feeling non tanto con la sua moto ma con la lotta a Raztaglioglu, da parte sua il turco può ulteriormente allungare e vivere un’estate assolutamente tranquilla. Lo scopriremo presto con la diretta Sbk…