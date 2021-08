Diretta Sbk/ Superbike, streaming video e tv, orari Fp1 e Fp2 Gp Repubblica Ceca 2021

DIRETTA SBK GP REPUBBLICA CECA 2021: LA SUPERBIKE SBARCA A MOST

Eccoci in diretta con la Sbk anche oggi, venerdi 6 agosto 2021: siamo dunque pronti a dare il via alle prime prove libere del Gran premio della Repubblica Ceca 2021 a Most. Per la Superbike è dunque debutto sulla 50^ pista nella storia delle derivate di serie e dunque siamo davvero impazienti di scoprire le particolarità di questo nuovo tracciato, del tutto inedito, sia pure nella Fp1 e Fp2 della sesta gara di questo campionato del mondo. Chi riuscirà subito ad addomesticare le curve ceche oggi? Difficile dirlo, e pur tenuto conto che , complice il meteo, potrebbe davvero succedere di tutto per la diretta della Sbk, pure non possiamo nascondere che ci attendiamo moltissimo oggi dal campione del mondo Jonathan Rea. L’alfiere della Kawasaki è fresco di tripletta occorsa in Olanda solo pochi giorni fa, con la quale pure è tornato a primeggiare nella classifica iridata, davanti a Razgatlioglu e Redding: pure come è facile immaginare, non sarà il solo protagonista nel Gp della Repubblica Ceca della Superbike: vedremo che ci dirà la pista.

DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL GP REPUBBLICA CECA 2021 DI SUPERBIKE

Va subito ricordato agli appassionati che anche quest’anno la Superbike sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, riservata ai soli abbonati. L’appuntamento oggi però non sarà al canale Sky Sport Motogp, ma eccezionalmente la Sbk si trasferirà al numero 206 del telecomando su Sky Sport Action, per contemporaneità con la prova austriaca della motomondiale. La diretta streaming video comunque di tutte le sessioni della Superbike da Most sarà di conseguenza garantita da Sky Go, servizio solo per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp della Repubblica Ceca 2021 dal circuito di Most resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP REPUBBLICA CECA 2021: GLI ORARI E IL PROGRAMMA

Pronti a dare il via alla diretta della Sbk per le prime prove libere del Gran premio di Repubblica Ceca 2021 pure ci pare doveroso ricordare anche gli orari e il programma di oggi, venerdi 6 agosto 2021 per la Superbike. Le derivate di serie pure cambiano pista ma non cambiano il solito calendario: gli appassionati italiani poi oggi non avranno alcun problema legato al fuso orario e potranno seguire i loro beniamini secondo il classico schema. Ricordiamo allora che la Fp1, primo banco di prova a Most è attesa alle ore 10.30 mentre per la seconda sessione di prove libere, la Fp2 dovremo attendere le ore 15.00 per la diretta della Sbk. Al solito si tratta di due sessioni da 45 minuti ciascuna, prima della bandiera a scacchi. Merita una nota parte la Superbike Supersport, principale categoria di contorno per la Sbk: qui Fp1 e Fp2 a Most avranno inizio rispettivamente alle ore 11.25 e 16.00.

