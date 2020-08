Diretta Sbk/ Superbike streaming video e tv: Superpole e gara-1 Gp Spagna Jerez

La diretta Sbk ci terrà compagnia in questo ricco sabato della Superbike con il Gp Spagna 2020 sul tracciato di Jerez de la Frontera, che ospita il secondo Gran Premio del Mondiale Sbk 2020, che però è il primo dopo la lunghissima sosta dovuta alla pandemia di Coronavirus. Il mondo è cambiato dal weekend di Phillip Islanda, a cavallo fra i mesi di febbraio e marzo: adesso si prova a ripartire, con le inevitabili modifiche al calendario e tutte le cautele e le accortezze del caso, nella Superbike come anche in tutte le altre categorie degli sport motoristici che stanno ripartendo nel cuore dell’estate. Oggi sabato 1 agosto 2020 è il giorno dedicato alle qualifiche e poi a gara-1, che darà una nuova forma alla classifica del Mondiale Piloti naturalmente ancora fermo a quanto era successo ben cinque mesi fa a Phillip Island. C’è comunque grande voglia di tornare a correre: la Sbk riaccende i motori e, dopo i turni di prove libere di ieri, da oggi si fa davvero sul serio con la Superpole e poi gara-1, che saranno i pezzi forti del sabato di Jerez.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, possiamo comunque ricordare una bella notizia: gara-1 sarà infatti visibile in tempo reale in chiaro per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Spagna 2020 a Jerez de la Frontera resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA-1, GP SPAGNA JEREZ

Il sabato della Superbike come sempre sarà il giorno prima delle qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position, e poi di gara-1, che ormai da qualche anno è passata al sabato, lasciando alla domenica gara-2, che sarà preceduta dalla Superpole Race per stabilire la griglia della seconda gara e che assegna anche punti per la classifica Piloti, sia pure dimezzati rispetto alle due gare “lunghe”. Dopo le prime due gare in Australia di ormai cinque mesi fa, a Jerez de la Frontera stiamo vivendo il primo weekend caratterizzato dai normali orari europei: oggi, sabato 1 agosto, la giornata a Jerez comincerà alle ore 9.00 del mattino con la brevissima terza sessione di prove libere FP3; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole della Superbike, infine alle ore 14.00 ecco il semaforo verde per gara-1. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue qualifiche alle ore 11.40, dunque subito dopo quelle della Superbike.



© RIPRODUZIONE RISERVATA