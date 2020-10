Diretta Sbk/ Superbike, streaming video e tv: Superpole Race e gara 2 Gp Estoril 2020

Ultimo appuntamento con la diretta della Sbk per questa eccezionale stagione 2020!. Si chiuderà con oggi, domenica 18 ottobre 2020 infatti il weekend dedicato al Gran Premio dell’Estoril, l’ultimo per questa stagione, travagliatissima per i problemi legati alla pandemia e all’emergenza sanitaria, ma pure davvero entusiasmante e ricca di colpi di scena. Abbiamo infatti dovuto attendere fino all’ultimo per scoprire il nuovo Campione del mondo della Superbike: pure a spuntarla ancora una volta è stato Jonathan Rea, sempre più nella storia delle derivate di serie, dopo anche il sesto titolo iridato, fatto suo qui al tracciato dell’Estoril, in terra portoghese solo nella giornata di ieri. Pure, consegnato il mondiale, non sono affatto pochi i verdetti che devono ancora essere emessi, e che scopriremo solo dopo la giornata di oggi, dove la Sbk sarà in diretta dal Portogallo per i consueti appuntamenti di Superpole Race e Gara 2. Ci attende dunque un finale di stagione veramente brillante per la Superbike, tutto da vivere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, possiamo comunque ricordare una bella notizia: gara 2 del Gp d’Estoril sarà infatti visibile in tempo reale in chiaro per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp d’Estoril 2020 resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA 2, GP ESTORIL

La domenica della Superbike sarà dunque il giorno della nuova Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara 2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti – da 12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono -, poi naturalmente di gara 2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Va però segnalato che gli appassionati italiani dovranno fare attenzione al fuso orario tra Italia e Portogallo: rispetto ai consueti orari di ogni Gp europeo, dovremo dunque posticipare di un’ora l’appuntamento con il tracciato dell’Estoril. Oggi, domenica 18 ottobre 2020, la diretta Sbk della giornata all’Estoril dunque comincerà alle ore 10.00 del mattino con il warm-up; poi alle ore 12.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 15.00 ci sarà il semaforo verde per gara 2. Merita una nota a parte la Supersport, categoria cadetta del mondiale Superbike, che oggi vivrà alle ore 13.30 gara 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA