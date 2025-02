DIRETTA SBK SUPERBIKE: NICOLÒ BULEGA CERCA IL WEEKEND PERFETTO A PHILLIP ISLAND

Nicolò Bulega ha finora dominato la diretta Sbk per il GP Australia 2025: miglior tempo in entrambe le sessioni di venerdì, poi un crescendo con la conquista della pole position e soprattutto la vittoria in gara-1 ieri a Phillip Island. Ci sembra allora giusto celebrare il pilota italiano e indicarlo come uomo più atteso anche oggi, domenica 23 febbraio, con l’obiettivo naturalmente di provare a completare un weekend finora perfetto e magari anche piazzare un primo allungo in vetta al Mondiale Superbike, anche se questo può essere n concetto molto relativo al primo Gran Premio su dodici previsti in stagione.

Intanto la domenica è il giorno che mette in palio il maggior numero di punti nella diretta Sbk, il format infatti non è cambiato e allora l’unica difficoltà saranno gli orari appesantiti da ben dieci ore di fuso orario fra l’Italia e Phillip Island. Saranno quindi le ore 3.00 di notte quando prenderà il via la Superpole Race, mentre la partenza per gara-2 sarà di nuovo alle ore 6.00 come ieri. Nicolò Bulega naturalmente spera che resti uguale anche l’epilogo, dopo un sabato tutto italiano per la Superbike come si concluderà la trasferta Down Under per la diretta Sbk?

SUPERPOLE RACE E GARA-2 GP AUSTRALIA PHILLIP ISLAND, LA DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sbk in tv per il GP Australia 2025 Phillip Island sarà anche oggi su Sky Sport per gli abbonati, ma gara-2 sarà visibile anche in chiaro su Tv8 e la diretta streaming video sarà disponibile tramite i servizi dalle stesse emittenti.

DIRETTA SBK 2025 SUPERBIKE: UN FAVORITO E I SUOI SFIDANTI

Abbiamo allora capito che Nicolò Bulega si merita senza ombra di dubbio il ruolo di favorito nella diretta Sbk anche per gli eventi della domenica della Superbike nel GP Australia 2025. Ieri in gara-1 la sua superiorità è stata talmente netta che verrebbe da dire che non ci siano avversari in grado di impensierirlo a Phillip Island, ma sappiamo che le corse in moto non sono di certo una scienza esatta e allora staremo a vedere se per il pilota emiliano andrà tutto liscio anche fra Superpole Race e gara-2.

Di certo bisogna rendere merito anche al campione del Mondo in carica Toprak Razgatlioglu, che nel contesto di una gara-1 letteralmente dominata dalla Ducati con cinque moto di Borgo Panigale nelle prime sei posizioni è riuscito ad ottenere un secondo posto che vale tantissimo, limitando alla grande i danni che probabilmente avrebbero potuto essere peggiori considerata la superiorità tecnica della Casa italiana. Alvaro Bautista proverà a stargli davanti oggi e oltre a Bulega ci sono anche tanti altri italiani che possono ben figurare nella diretta Sbk: da Danilo Petrucci ad Andrea Iannone e Andrea Locatelli, cosa sapranno fare oggi?