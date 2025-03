DIRETTA SBK SUPERBIKE: ANCORA RAZGATLIOGLU!

Toprak Razgatlioglu ha vinto la Superpole Race e nella diretta Sbk 2025 abbiamo dunque il bis del turco, che almeno nel Gp Portogallo sembra aver trovato la ricetta giusta per rimanere davanti alle Ducati ufficiali e a un Nicolò Bulega che fa quello che deve, vale a dire difendersi e portare a casa punti utilissimi per il Mondiale Superbike. Bene Alvaro Bautista che si prende il podio, precedendo i nostri Danilo Petrucci e Andrea Locatelli e scalando lui stesso la classifica; in settima posizione abbiamo Sam Lowes davanti a Michael Van der Mark, ma l’indicazione dalla Superpole Race è che Razgatlioglu e Bulega hanno fatto una corsa a parte, rifilando 4 secondi e mezzo agli altri.

In classifica dunque Bulega resta saldamente al comando con 91 punti; Razgatlioglu lima ancora qualcosa portandosi a 59 e quindi adesso si trova a -32 aspettando gara-2, poi abbiamo Petrucci che stacca Andrea Iannone (solo dodicesimo) salendo a quota 50 con Locatelli che invece con il suo quinto posto arriva a 43, gli stessi punti di Bautista. Le grandi emozioni della diretta Sbk 2025 non sono terminate: nel pomeriggio gara-2 del Gp Portogallo 2025 ci dirà come si chiuderà questo fine settimana. (agg. di Claudio Franceschini)

SUPERPOLE RACE E GARA-2 GP PORTOGALLO PORTIMAO, DIRETTA SBK SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV

La diretta Sbk in tv per il GP Portogallo 2025 avrà da Portimao un doppio riferimento: Sky Sport per gli abbonati, gara-2 anche in chiaro su Tv8, quindi la diretta streaming video sarà disponibile tramite i servizi consueti.

SBK SUPERBIKE: ECCO LA SUPERPOLE RACE!

Siamo finalmente arrivati alla diretta Sbk 2025 per questa domenica: prosegue il programma del Gp Portogallo con la SuperPole Race, seconda di tre prove che a Portimao assegnano punti per la classifica del Mondiale Superbike. Dopo la grande abbuffata in Australia, con tanto di tripletta, Nicolò Bulega si è difeso in gara-1 ieri ma ha dovuto cedere la vittoria a Toprak Razgatlioglu, campione del mondo in carica che dopo le critiche al nuovo regolamento sembra poter trovare l’assetto giusto con la sua BMW; intanto il turco è salito a 45 punti in classifica e ne deve recuperare ancora 37 per andare a riprendere Bulega, al momento in una botte di ferro.

Seguono con 44 punti, e dunque attaccati a Razgatlioglu, i nostri due rappresentanti Andrea Iannone e Danilo Petrucci che precedono Andrea Locatelli: anche per i tre italiani dunque c’è la possibilità di fare bene nel corso di questa stagione, per il momento si piazzano tutti davanti ad Alvaro Bautista e poi troviamo Scott Redding, Xavi Vierge, Sam Lowes e Axel Bassani a chiudere la Top Ten, ma possiamo anche segnalare i 9 punti dell’esordiente Yari Montella. Adesso è arrivato il tempo di tornare a concentrarci sulla pista perché la diretta Sbk 2025 è dietro l’angolo, eccoci dunque alla SuperPole Race per il Gp Portogallo! (agg. di Claudio Franceschini)

SBK SUPERBIKE: UN ALTRO SHOW PER DUE A PORTIMAO?

Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu ci hanno fatto divertire tantissimo ieri con la diretta Sbk nel sabato di Portimao, quindi ci aspettiamo altrettanto o se possibile anche di meglio oggi, domenica 30 marzo, in compagnia del GP Portogallo 2025 della Superbike, anche perché nelle prossime ore le gare saranno ben due, come da prassi alla domenica. Ricordiamo allora innanzitutto che, causa fuso, il via alla Superpole Race sarà alle ore 12.00 italiane, mentre poi la partenza di gara-2 sarà alle nostre ore 15.00.

Fissati gli appuntamenti, tutti gli appassionati faranno bene a non prendere impegni. Ieri abbiamo visto un Toprak Razgatlioglu dominante sul giro secco in qualifica ma poi autore di uno sbaglio in partenza che ha favorito il tentativo di fuga da parte di Nicolò Bulega. Quando però il turco si è riportato sull’italiano nello spazio di pochi giri, si poteva pensare che il sorpasso sarebbe stato semplice e definitivo. Errore: la diretta Sbk di gara-1 ieri pomeriggio è stata meravigliosa e si è risolta effettivamente in favore del campione del Mondo in carica, ma solo sotto la bandiera a scacchi. La domenica della Superbike sarà altrettanto divertente?

DIRETTA SBK SUPERBIKE: CHI OLTRE A BULEGA E RAZGATLIOGLU?

Ecco allora che è davvero facile identificare i due mattatori della diretta Sbk in Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, tra i quali a fare la differenza c’è la domenica di Phillip Island, giorno di gloria per l’italiano che vinse entrambe le gare dopo il successo in gara-1 del sabato, di dolore invece per il turco, che non raccolse nemmeno un punto. Sono esattamente i 37 punti che ora li separano in classifica in favore del centauro della Ducati, ma non c’è dubbio che il duello fra i due sarà ancora lunghissimo. La domanda semmai è: c’è qualcuno che potrebbe essere in grado di inserirsi?

Noi ce lo auguriamo, perché quasi tutti i possibili candidati sono italiani, da Andrea Iannone a Danilo Petrucci e Andrea Locatelli, tutti già saliti sul podio almeno una volta nel primo scorcio della stagione, ma la sensazione è che in linea di massima il “resto del mondo” possa lottare al massimo per il terzo posto, fatti salvi momenti particolari come fu ad esempio la domenica in Australia. In ogni caso c’è tantissima Italia nelle posizioni di vertice e questo è evidentemente un ottimo motivo per passare una bella domenica in compagnia della diretta Sbk Superbike da Portimao…