Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: Fp1 e Fp2, orari e tempi (Gp Aragon 2021)

DIRETTA SBK, OGGI DEBUTTO IN SPAGNA!

Dopo lunghissima attesa ecco che finalmente diamo il via alla stagione 2021 della Superbike! Con oggi venerdi 21 maggio 2021 la Sbk sarà in diretta per le prime prove libere del Gran premio di Aragon in Spagna e davvero non vediamo l’ora di dare spazio ai nostri beniamini delle derivate di serie. Dopo tutto la Sbk quest’anno si è fatta davvero attendere: chiuso il campionato 2020 lo scorso 18 ottobre con l’ennesimo titolo mondiale vinto da Jonathan Rea, abbiamo atteso fino alla fine di maggio per riavere in pista la Superbike: lo stesso calendario anche nelle ultime settimane è stato rimaneggiato molte volte, tra cancellazioni, rinvii e nuovi ingressi di gran premi (per il momento contiamo 13 round, l’ultimo in Indonesia a novembre). Ma finalmente l’attesa è terminata e solo tra poche ore, ben 23 piloti per 15 team affronteranno le prime prove libere, Fp1 e Fp2 del Gp di Aragon, tappa di debutto della stagione: con tanti big di nuovo sotto ai riflettori, dal pluricampione Rea, fino a Redding, Rinaldi e Davies, ci attendiamo gran scintille in pista!.

GP ARAGON 2021, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Pur impazienti di dare spazio alla pista, ricordiamo subito che anche per quest’anno la Superbike sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, riservata ai soli abbonati. L’appuntamento oggi dal tracciato di Aragon sarà sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin dalla scorsa stagione a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video di tutte le sessioni sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp di Aragon 2021 dal circuito di Teruel resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SUPERBIKE, GP ARAGON 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Alla vigilia della prima tappa del mondiale 2021 Superbike ci pare doveroso ricordare che la federazione non ha introdotto novità di format per la classe regina: la programmazione, anche per questa prima giornata del Gran premio di Aragon della Sbk, in diretta dalla Spagna dunque sarà la medesima dello scorso anno. Di venerdi dunque spazio alle due sessioni di prove libere, con la Fp1 che avrà luogo solo alle ore 10.30 italiane, mentre per la Fp2 si dovrà attendere le ore 15.00: entrambe le sessioni dureranno 45 minuti. Da aggiungere una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 11.25 e 16.00.

