Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv, Fp1 e Fp2 orario e tempi (Gp Portogallo)

A stretto giro dal primo appuntamento del mondiale 2020, ridisegnato dopo la pandemia da coronavirus, ecco che la Sbk torna in diretta oggi, venerdì 7 agosto 2020 per le prime sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran Premio di Portogallo 2020 a Portimao. Si torna a correre dunque in una delle pista simbolo della Superbike, per la seconda tappa della stagione post-covid 19 e la terza gara del campionato del mondo e siamo davvero impazienti di dare la parola all’asfalto lusitano. Anche perchè si sta configurando un campionato brillante e di grandissimo valore tecnico, nonché apertissimo. Se nella prima tappa a Phillips Island si erano messi in luce Lowes, il campione del mondo Sbk Rea e Toprak Razgatlioglu, ecco che solo settimana scorsa, nel Gp di Spagna è stata Ducati Panigale di Scott Redding a fare la parte del leone: il britannico ha infatti fatto suo a Jerez le vittorie di gara 1 e 2 , concedendo a Rea, dopo aspro duello i pochi punticini messi in palio nella Superpole Race. Dopo un tale risultato è inevitabile chiedersi se Redding sarà ancora unico dominatore del weekend di gara della Sbk, in diretta da Portimao, o se Jonathan Rea saprà vendicarsi, o se invece ammireremo un nuovo leader! Difficile dirlo al momento ma certo sarà l’alfiere della Ducati uno degli uomini da tenere d’occhio, find a oggi nelle prime due sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2, su cui si accenderanno i riflettori tra poco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA SBK

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che oggi da Portimao la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi dalla pista lusitana sul canale 208 Sky Sport Motogp, anche quest’anno la casa ufficiale delle due ruote. La diretta streaming video delle due prove libere in ogni sarà garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp di Portogallo 2020 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK: GLI ORARI DEL GP DI PORTOGALLO 2020

Prima di dare la parola alla pista di Portimao per la diretta della Sbk per il Gran Premio di Portogallo, certo dobbiamo fare subito il punto sugli orari che caratterizzeranno questa prima giornata di gara in terra lusitana. Ricordando in primis che gli appassionati della Superbike in questo weekend dovranno fare i conti con la differenza di fuso orario esistente tra Italia e Portogallo: per fortuna sarà accortezza facile da tenere a mente, visto che lo scarto sarà di una sola ora. Dando uno sguardo al programma ufficiale, ecco che oggi la prima sessione di prove libere, Fp1 per la Superbike avrà inizio sulla pista di Portimao alle ore 11.30 e si concluderanno alle ore 12.20: per la Fp2 invece il calendario ci ricorda che le derivate di serie saranno in pista alle ore 16.00 e che la sessione si concluderà con la bandiera a scacchi solo alle ore 16.50. Nota di merito va anche alla WorldSSP, che svolgerà la prima sessione di prove libere alle ore 12.30 e la seconda alle ore 17.00.



