Diretta Sbk, Superbike streaming video tv GP Ungheria: dopo la conquista di gara-1, il turco della BMW cerca il bis questa domenica (27 luglio 2025)

DIRETTA SBK SUPERBIKE, A BALATON PARK PER GARA-2 (GP UNGHERIA, DOMENICA 27 LUGLIO 2025)

Tanta attesa perlla diretta SBK Superbike che questa domenica 27 luglio 2025 andrà in scena al Balaton Park con il Gran Premio di Ungheria. Nei giorni scorsi sono andate in scena le prove libere venerdì e la gara 1 sabato.

L’altro ieri la prima prova libera è stata conquistata da Toprak Razgatlioglu con un tempo di 1:39.743, +0.404 da Sam Lowes e +0.776 da Andrea Iannone mentre la seconda prova libera ha visto trionfare proprio il britannico (1:39.528) sul turco (+.0446)

Nella gara del sabato invece è stato un autentico dominio di Toprak Razgatlioglu che ha vinto senza mai rischiare con la bellezza di 3.738 di vantaggio su Bulega e +6.002 su Bautista. Da notificare la grande caduta che ha visto ritirare Gardner (problemi alla schiena), Vickers, Lecuona (rottura del polso), Lowes e Rea. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SBK SUPERBIKE, COME SEGUIRE IL GRAN PREMIO D’UNGHERIA: DIRETTA STREAMING TV

Come di consueto, la diretta SBK del Gran Premio di Ungheria sarà visibile in chiaro su TV8 che trasmette come al solito gara-1 e gara-2 senza alcuni tipo di pagamento.

Per chi è abbonato al pacchetto Sport di Sky il canale dedicato e di riferimento e Sky Sport MotoGp. La diretta streaming è disponibile su TV8, SkyGo e NowTv.

DIRETTA SBK SUPERBIKE, ORARI E PROGRAMMA PER GARA-2

La diretta SBK di domenica 27 luglio 2025 si aprirà alle 9:00 con il warm up che aprirà le porte successivamente con la Superpole Race delle ore 11:00, una gara sprint che funge da qualifica per la griglia.

Alle ore 14:00 invece ecco la tanto attesa Gara-2 con 21 giri che ci accompagneranno i piloti. Da ricordare la classifica generale con Razgatlioglu a 345 punti seguito dai due italiani Bulega a 341 e Petrucci a 209. Sotto la soglia dei 200 c’è Bautista a 194.