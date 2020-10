Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv: orari e tempi FP1 e FP2 (Gp Estoril 2020)

Il Gp Estoril 2020 per la Superbike scatta venerdì 16 ottobre: secondo gli orari italiani (in Portogallo siamo indietro di un’ora) alle ore 11:30 avremo la FP1 mentre alle ore 16:00 la FP2, come sempre il primo giorno del fine settimana è dedicato alle sessioni di prove libere. E’ l’ultimo appuntamento del Mondiale: inevitabilmente ridotto a causa del lockdown, finirà nelle mani di Jonathan Rea salvo clamorosi colpi di scena. Il britannico infatti ha mancato l’aritmetica in Francia due settimane fa, ma solo perché in gara-2 non è andato oltre il quarto posto: adesso gli mancano 3 punti, il che significa arrivare almeno tredicesimo in gara-1 o gara-2 o settimo nella Superpole. Chiaramente sarebbe un autentico miracolo sportivo se il pilota della Kawasaki non dovesse festeggiare il sesto titolo consecutivo, ma intanto staremo a vedere quello che succederà nella diretta della Superbike per il Gp Estoril 2020.

SUPERBIKE GP ESTORIL 2020 IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv della Superbike per il Gp Estoril 2020 sarà trasmessa in chiaro per tutti, ma su Tv8 avremo solo le giornate di sabato e domenica: il venerdì dedicato a FP1 e FP2 sarà invece un appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare, che potranno selezionare il canale Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder) e servirsi eventualmente della diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e si può attivare tramite l’applicazione Sky Go installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SBK SUPERBIKE GP ESTORIL 2020

La diretta della Superbike per il Gp Estoril 2020 parte dunque da questo venerdì: come abbiamo detto Jonathan Rea ha in mano il sesto Mondiale consecutivo e solo Scott Redding potrebbe idealmente soffiarglielo, anche se dovrebbe sempre vincere e sperare che il rivale della Kawasaki faccia appunto non più di 2 punti. Il centauro della Ducati ha già messo le mani sul secondo posto della classifica generale avendo 59 punti di vantaggio su Chaz Davies (stessa distanza che c’è tra lui e Rea); se non altro a Borgo Panigale potrebbero festeggiare due piloti sul podio di fine stagione anche se Michael Van Der Mark si è avvicinato parecchio con la sua Yamaha. Per quanto riguarda gli italiani, la grande annata di Michael Rubens Rinaldi potrebbe portare anche alla quinta piazza: l’azzurro ha infatti 13 punti meno di Alex Lowes, in mezzo c’è Toprak Razgatlioglu che si è confermato su buoni livelli. Tuttavia il weekend del Gp Estoril 2020 della Superbike sarà ancora una volta quello di Rea, che non ha rivali dal 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA