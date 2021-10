Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: prove libere Fp1 e Fp2 Gp Argentina 2021

DIRETTA SBK: COMINCIA OGGI IL GP D’ARGENTINA 2021

Spazio alla diretta della Sbk anche in questo venerdi 15 ottobre 2021: la Superbike torna a viaggiare fuori dal continente europeo e fa tappa al circuito di San Juan Villicum per il Gran premio dell’Argentina 2021, oggi per le prime sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2. Per la penultima tappa delle mondiale delle derivate di serie dunque si fa sul serio: sono in palio solo pochi punti per il titolo iridato e dopo quanto occorso in Portogallo solo pochi giorni fa davvero non vediamo l’ora di scoprire come la battaglia per il mondiale andrà a finire.

Certo è ormai chiarissimo che per il titolo sarà solo lotta tra l‘attuale leader della classifica Toprak Razgatlioglu e il campione in carica della Sbk Jonathan Rea, distanti l’uno dall’altro di appena 24 punti. Davvero un’inezia considerato che sulle curva argentine potrebbe accadere di tutto e che dopo la gara di San Juan, ancora la Superbike sarà protagonista per il gran finale di stagione in Indonesia, il prossimo 19-21 novembre. L’attesa dunque è grande anche per questo venerdi dove pure ci faranno compagnia solo le prime sessioni di prove libere: di certo tutti i big vorranno mettersi in mostra in Fp1 e Fp2.

SBK STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Segnaliamo ancora che la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da San Juan Villicum sul canale 208 Sky Sport Motogp, fin dalla scorsa stagione a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky.

Aggiungiamo che in ogni caso punto di riferimento utilissimo per questo fine settimana della Superbike riservato al Gran premio di Argentina 2021 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP ARGENTINA 2021: PROGRAMMA E ORARI

Pur impazienti di dara finalmente il via alla diretta della Sbk per le prime sessioni di prove libere del Gp d’Argentina 2021, primo assaggio delle curve del tracciato di San Juan Villicum, serve però anche ricordare il programma e gli orari che verrano osservato in questo venerdì 15 ottobre. Gli appassionati italiani infatti dovranno oggi (e ovviamente anche tutto il fine settimana) fare i conti con il fuso orario tra Argentina e Italia di ben 5 ore.

Facendo i dovuti conti ecco che oggi la prima sessione di prove libere, la Fp1 avrà inizio alle ore 15.30 italiane mentre per la Fp2 dovremo attendere fino alle ore 20.00 sempre italiane. Al solito entrambe le sessioni avranno durata 45 minuti prima della bandiera a scacchi e a seguire, ecco che scenderà in pista anche la principale categoria di contorno della Sbk, la SSP, che certo ci regalerà grandissime emozioni sulle curve albicelesti.

