Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Aragona 2025, le prove libere FP1 e FP2 live: orari, classifiche e tempi (oggi venerdì 26 settembre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: IN PISTA PER LA FP1

Con la diretta Sbk del Gran Premio d’Aragona 2025 si entra nel gran finale della stagione di Superbike con 469 punti per Toprak Razgatlıoglu contro i 430 in favore di Nicolò Bulega, che al momento sarebbe ancora artefice del proprio destino, perché se vincesse tutte le gare da qui a fine stagione scavalcherebbe il turco anche se Razgatlioglu arrivasse sempre secondo – ipotesi però molto difficile, richiederebbe che il pilota Bmw non vincesse nemmeno una delle nove gare rimanenti.

L’anno scorso in Aragona non vinse nessuno dei due, ma Bulega non era ancora a questo livello mentre Razgatlioglu era al rientro dopo l’infortunio e fu comunque secondo in tutte le gare del weekend spagnolo, in gara-1 alle spalle di Andrea Iannone e poi in Superpole Race e in gara-2 dietro al padrone di casa Alvaro Bautista, con Bulega ritirato al sabato e due volte terzo alla domenica. Questi sono i numeri stagionali e i precedenti in Aragona più recenti, ma da oggi la parola deve passare ai protagonisti e al cronometro, comincia infatti la diretta Sbk! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE FP1 E FP2 IN ARAGONA: DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

Al venerdì la diretta Sbk in tv è un’esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, stesso requisito per seguire la Superbike con la diretta streaming video grazie a Sky Go o Now TV.

IL GRAN FINALE INIZIA IN ARAGONA

Siamo alla volata finale, la diretta Sbk infatti ci proporrà gli ultimi tre Gran Premi della stagione in meno di un mese, una volata molto intensa che significa un quarto dell’intera stagione della Superbike, formata in totale da dodici GP. Si resterà sempre nella penisola iberica, con due appuntamenti in Spagna e uno in Portogallo: il primo è quello con il GP Aragona 2025.

L’azione sul MotorLand Aragón di Alcaniz comincerà quindi oggi, venerdì 26 settembre 12025, per la diretta Sbk, che vivrà naturalmente dell’inseguimento di Nicolò Bulega a Toprak Razgatlıoglu, con il centauro italiano della Ducati che dovrà replicare all’impetuosa crescita del turno della Bmw, che negli ultimi quattro Gran Premi non ha mai conosciuto risultati diversi dalla vittoria.

Il venerdì evidentemente non metterà in palio nulla, ma comunque a questo punto della stagione anche ogni dettaglio più fare la differenza e un’ora e mezza complessiva di prove libere quindi può incidere molto. La diretta Sbk avrà inizio alle ore 10.35 di stamattina, con i 45 minuti delle prove libere FP1.

La Superbike poi tornerà in pista naturalmente anche al pomeriggio e allora ricordiamo che la FP2 avrà inizio alle ore 15.00 per altri 45 minuti. Razgatlioglu sembra scatenato, per Bulega sarebbe importante mettergli pressione fin dal venerdì e allora siamo curiosi di scoprire a quale dei due rivali sorriderà oggi la diretta Sbk…

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GP ARAGONA 2025, BULEGA PER RESTARE IN CORSA

Una differenza di 39 punti potrebbe tutto sommato essere piccola, quando in questo weekend ce ne saranno in palio 62 e in totale 186 compresi Estoril e Jerez, però la diretta Sbk ci racconta che Toprak Razgatlıoglu ha una striscia aperta di dodici vittorie consecutive e quindi Nicolò Bulega deve provare a ribaltare un trend che lo vede in difficoltà, dal momento che l’ultima vittoria dell’italiano risale a gara-2 di Most, cioè a domenica 18 maggio scorso. Era ancora primavera, adesso è cominciato l’autunno…

Non solo: a Bulega farebbe molto comodo se qualcuno riuscisse ad inserirsi fra lui e Razgatlioglu e qui il discorso si fa ancora più complicato, perché escludendo cadute, guasti o altri imprevisti, l’ultimo precedente di questo tipo risale a gara-1 di Assen, il 12 aprile scorso, quando Bulega vinse coronando una tripletta italiana davanti ad Andrea Locatelli e Danilo Petrucci, con il turco al quarto posto. Dopo l’Olanda, Razgatlioglu in diciotto gare ha raccolto quattordici vittorie e quattro secondi posti. Il re vuole lasciare la Superbike da monarca incontrastato, chissà se la diretta Sbk scriverà invece un epilogo differente…