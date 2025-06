DIRETTA SBK SUPERBIKE: COMINCIA IL WEEKEND DI MISANO

Secondo appuntamento stagionale in Italia per la diretta Sbk, la Superbike infatti è di scena a Misano Adriatico con il GP Emilia Romagna 2025 a partire da oggi, venerdì 13 giugno, naturalmente con le prime due sessioni di prove libere sul circuito Santa Monica, che ora ricorda Marco Simoncelli. Misano sarà un appuntamento speciale soprattutto per Nicolò Bulega, che ci arriva da leader del Mondiale sperando magari di ripetere le meraviglie di Cremona, perché nel primo atto italiano del Mondiale Superbike 2025 ci fu una tripletta di vittorie per il nostro centauro.

Se Cremona ha ancora l’aria della novità, Misano è naturalmente una grande classica quando si parla di motociclismo e quindi anche di diretta Sbk: annotiamo che la prima sessione di prove libere avrà inizio alle ore 10.35, quando infatti scatterà la FP1, mentre saranno le ore 15.00 quando potremo seguire la FP2. Naturalmente l’attesa è soprattutto per il grande duello con Toprak Razgatlioglu, il campione del Mondo in carica che non vuole abdicare: quali saranno le prime indicazioni dalla diretta Sbk a Misano?

COME SEGUIRE FP1 E FP2 A MISANO: DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

Di venerdì la diretta Sbk in tv è esclusiva di Sky Sport MotoGp per gli abbonati, anche la diretta streaming video sarà quindi un’esclusiva Sky Go e Now Tv per seguire FP1 e FP2 della Superbike.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: IL DUELLO TRA BULEGA E RAZGATLIOGLU

Il duello tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu è sempre più il tema dominante nella diretta Sbk, perché le ultime sei gare della Superbike – cioè le tre di Cremona e le tre di Most – hanno sempre visto l’italiano e il turco davanti a tutti, con quattro successi per Bulega davanti a Razgatlioglu e due vittorie per Toprak davanti a Nicolò. La differenza è di 31 punti in classifica a vantaggio del pilota Ducati, mentre tutti gli altri sembrano già tagliati fuori dai sogni di gloria iridata, considerando che con il terzo posto di Danilo Petrucci siamo già a 106 punti di ritardo da Bulega.

Misano ha una collocazione particolare in calendario, perché sono passate quattro settimane da Most e ne mancano altrettante a Donington, sono quindi due mesi con l’appuntamento in Emilia Romagna come unico evento agonistico e allora si è parlato anche di altro, ad esempio del passaggio di Toprak Razgatlioglu dal 2026 in MotoGp con una Yamaha del team Pramac. Questo annuncio porterà conseguenze pratiche sulla diretta Sbk? Probabilmente non nell’immediato, ma le prime parziali risposte arriveranno oggi da Misano…