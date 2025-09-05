Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Francia 2025 Magny Cours, le prove libere FP1 e FP2 live: orari, classifiche e tempi (oggi 5 settembre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: IN PISTA PER LA FP1

Abbiamo già delineato la situazione della diretta Sbk in vista del GP Francia 2025 ma, dal momento che Magny Cours sancirà la ripartenza addirittura sei settimane dopo l’ultimo Gran Premio disputato a fine luglio in Ungheria, ci sembra doveroso fare il punto anche sui numeri del Mondiale Piloti, che forse saranno aridi ma certamente sono decisivi per emettere i verdetti. Sappiamo quindi che adesso al comando c’è Toprak Razgatlioglu, che infatti vanta 407 punti contro i 381 di Nicolò Bulega, per l’italiano quindi abbiamo 26 lunghezze di ritardo che comunque lasciano ancora aperto il discorso legato al Mondiale, ovviamente ristretto solo ai due rivali dal momento che già con il terzo posto di Danilo Petrucci si “precipita” a quota 233 punti.

Parlando delle vittorie la superiorità del pilota turco campione in carica sarebbe ancora più netta: quindici successi in stagione per Razgatlioglu contro otto per Bulega, i podi invece sono esattamente venti per ciascuno, curiosamente tra l’altro sempre in prima o seconda posizione, perché nessuno dei due è arrivato terzo. Anche questo è un dato molto significativo circa il vero e proprio duopolio che caratterizza la diretta Sbk! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE FP1 E FP2 A MAGNY COURS: DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

Dopo allunga sosta giova ricordare che al venerdì la diretta Sbk in tv è un’esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, compresa la diretta streaming video per seguire FP1 e FP2 della Superbike con Sky Go o Now TV.

SI RIPARTE DA MAGNY COURS

La sosta estiva per la Superbike è durata più di un mese, quindi c’è davvero grande voglia adesso di scendere in pista per la diretta Sbk, che da oggi, venerdì 5 settembre, ci proporrà il GP Francia 2025 con le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Magny Cours. Magari ci sarà bisogno di togliersi un po’ di “ruggine”, di certo si entra nel gran finale di stagione, con gli ultimi quattro Gran Premi in un mese e mezzo.

Conviene allora innanzitutto fare un pro-memoria per gli orari della diretta Sbk al venerdì: avremo come accennato due sessioni di prove libere, entrambe dureranno 45 minuti e per la FP1 l’appuntamento da Magny Cours sarà alle ore 10.20 del mattino, mentre la FP2 pomeridiana prenderà il via alle ore 15.00.

A lungo abbiamo parlato del Mondiale Superbike 2025 come di un meraviglioso duello tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, nel quale il pilota italiano ha fatto un salto di qualità per sfidare e spesso battere il turco della Bmw, tuttavia non possiamo adesso fare a meno di evidenziare l’enorme cambio di passo da parte di Razgatlioglu da Misano in poi.

Il turco, che a fine stagione saluterà la Superbike per passare alla MotoGp, ha vinto le tre gare del GP Emilia Romagna e poi ha infilato altre due triplette a Donington e in Ungheria, arrivando così a un totale di nove vittorie consecutive, con le quali ha ribaltato la situazione in classifica e si è ripreso il ruolo di indiscutibile numero 1 della diretta Sbk Superbike.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: IL DUELLO BULEGA-RAZGATLIOGLU DA RILANCIARE

Magny Cours allora ci dovrà dire se questo trend favorevole a Toprak Razgatlioglu è ormai definitivo o se la diretta Sbk potrà ancora riservare la gioia più grande a Nicolò Bulega. Ovviamente nulla è compromesso, perché nel Mondiale Piloti della Superbike ci sono solamente 26 punti di differenza e già solo nel Gran Premio di Francia ce ne saranno in palio la bellezza di 62 fra sabato e domenica, però è evidente che per Bulega sarà fondamentale tornare a battere Razgatlioglu, altrimenti la situazione si farà difficilissima, anche dal punto di vista mentale.

Nelle gare lunghe è addirittura da Assen ad aprile che Bulega e Razgatlioglu monopolizzano le prime due posizioni dell’ordine d’arrivo, con gli “zero” di Nicolò Bulega nelle Superpole Race di Misano e Balaton Park che costituiscono le uniche eccezioni a questo duopolio. Questi due stop però hanno anche contribuito a rendere ancora più evidente il sorpasso di Razgatlioglu in classifica, sarà importante capire se nella pausa è cambiato qualcosa per la Superbike e già il venerdì di Magny Cours potrebbe dirci qualcosa in tal senso per la diretta Sbk…