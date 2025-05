DIRETTA SBK SUPERBIKE: VIA ALLA FP1!

Con la prima sessione di prove libere la diretta Sbk entra finalmente nel vivo per il Gp Italia 2025. A Cremona, come già detto, si arriva con una situazione di classifica che vede Nicolò Bulega al comando del Mondiale Superbike, con 19 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu: per la Ducati sarebbe il terzo titolo in quattro anni (gli altri due li ha vinti Alvaro Bautista) e dunque un periodo dominante come non si vedeva dai primi anni Duemila, quando a portare alla causa di Borgo Panigale i titoli erano stati Troy Bayliss (due volte), Neil Hodgston e James Toseland, mentre nel decennio precedente avevano furoreggiato Doug Polen e soprattutto il leggendario Carl Fogarty.

Per un pilota italiano invece vincere il Mondiale Superbike è tutt’altro che scontato: nella storia ci è riuscito solo Max Biaggi, che nel 2012 in sella all’Aprilia aveva piegato la resistenza di Tom Sykes per appena mezzo punto (risultante della bandiera a scacchi anticipata in gara-2 a Monza). Un binomio pilota-moto per l’Italia sarebbe chiaramente ottimo e lo abbiamo già vissuto in MotoGp con Pecco Bagnaia, ma qui siamo in Superbike e allora tocca metterci davvero comodi perché finalmente ci siamo, sta prendendo il via la diretta Sbk per il Gp Italia 2025! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK SUPERBIKE

Ricordiamo che la diretta Sbk sarà per questo venerdì su Sky sport MotoGp, in esclusiva per gli abbonati della tv satellitare che potranno seguire la Superbike anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go e Now Tv.

A CREMONA PER IL GP ITALIA 2025!

Ci lanciamo verso la diretta Sbk che per questo weekend è particolarmente intrigante, perché il Mondiale Superbike fa tappa a Cremona per il Gp Italia 2025: è il quarto appuntamento del campionato e il nostro Nicolò Bulega spera che l’aria di casa gli permetta di prendersi altre vittorie e allungare così in classifica sulla concorrenza, innanzitutto quella di Toprak Razgatliogliu che al momento non domina come lo scorso anno ma, da campione del mondo in carica e grande talento, resta comunque una serissima minaccia per tutti e dunque per un Bulega che sogna la sua prima volta in cima alla diretta Sbk.

Il Gp Italia 2025 ci fornirà poi altri spunti molto interessanti: per esempio il ritorno, dopo tre tappe saltate per infortunio, del leggendario Jonathan Rea che ritrova una Yamaha finalmente vincente, va infatti ricordato che è stato Andrea Locatelli a vincere gara-2 ad Assen timbrando un grande risultato, sfruttando un problema tecnico capitato a Bulega come già nel corso della Superpole Race. Il reggiano non è così riuscito ad allungare a sufficienza su Razgatlioglu ma è comunque davanti, e ora la diretta Sbk ci dirà se nel Gp Italia 2025 a Cremona arriverà un altro colpo da parte del centauro della Ducati.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: UN GP ITALIA 2025 MOLTO ATTESO

La diretta Sbk ci accompagna verso il Gp Italia 2025, che è di stanza a Cremona per la seconda volta nella storia: nella passata edizione del Mondiale Superbike aveva centrato un risultato straordinario Danilo Petrucci, capace di vincere gara-1, Superpole Race e gara-2 facendo idealmente un favore a Razgatlioglu che, infortunatosi nel corso delle prove libere in Francia, aveva saltato anche quell’appuntamento ma non aveva perso tantissimi punti rispetto a Bulega, che poi aveva dovuto alzare bandiera bianca quando il turco della BMW era regolarmente rientrato in corsa, andando a vincere il titolo.

Quest’anno, almeno per il momento, la situazione si è rovesciata: la Ducati ufficiale è competitiva come dimostrano anche i buoni risultati di Alvaro Bautista, Bulega è riuscito a far fruttare l’esperienza accumulata e così si trova a comandare il Mondiale Superbike, ma va anche detto che siamo solo alla quarta tappa e dunque davvero può succedere di tutti, anche che qualche outsider come appunto Locatelli, reduce dalla bella vittoria in Olanda e che, come già detto, riconsegna anche a Jonathan Rea una Yamaha forse più competitiva di come il pluricampione nordirlandese l’aveva lasciata. Questo però lo vedremo con la diretta Sbk…