DIRETTA SBK SUPERBIKE: ALVARO BAUTISTA PRIMO NELLA FP1!

Alvaro Bautista davanti a Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, si è aperta con un tris d’assi la diretta Sbk con la prima sessione di prove libere FP1 in occasione del Gp Olanda 2025 ad Assen. La classifica dei tempi ha visto infatti primeggiare i tre piloti certamente più attesi della Superbike, con lo spagnolo della Ducati davanti a tutti grazie al tempo di 1’34”365, con il quale ha preceduto il turco della Bmw di 102 millesimi e il compagno di squadra nel team Ducati ufficiale di 272 millesimi.

Quarta posizione per un altro nome di lusso nel campionato delle derivate di serie, cioè Andrea Iannone, poi per quanto riguarda i piloti italiani abbiamo in buone posizioni anche Andrea Locatelli settimo e Danilo Petrucci nono, con gli altri nostri centauri invece decisamente più staccati. Questo è stato il verdetto della mattina, ora la diretta Sbk ci darà appuntamento alle ore 15.00 naturalmente per la FP2. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEI TEMPI FP1

COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK: SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta tv della Sbk, ricordiamo che il Mondiale Superbike sarà oggi su Sky Sport MotoGp al numero 208 del decoder satellitare, con diretta streaming video disponibile su Sky Go.

VIA ALLE PROVE LIBERE!

Possiamo finalmente dare il via alla diretta Sbk per il Gp Olanda 2025, ad Assen scatta la FP1: fino a questo momento abbiamo vissuto due doppiette diverse nel Mondiale Superbike, prima il tris di Nicolò Bulega a Phillip Island e poi il dominio di Toprak Razgatlioglu a Portimao. Vale la pena dire che l’anno scorso il turco aveva impiegato un po’ di tempo per prendere confidenza con la Bmw: aveva fatto doppietta in Catalogna e vinto gara-2 ad Assen, ma in generale la Sbk era ancora molto incerta perché c’erano stati anche due trionfi di Alex Lowes e due per Alvaro Bautista, che si era preso la Superpole Race qui ad Assen.

Lo spagnolo aveva preceduto Bulega e Alex Lowes, mentre in gara-2 Razgatlioglu si era piazzato davanti a Bautista, ancora performante, e un sorprendente Remy Gardner; per quanto riguarda gara-1 del Gp Olanda la vittoria era andata clamorosamente a Nicholas Spinelli, che aveva corso solo quella tappa per sostituire l’infortunato Danilo Petrucci e aveva vissuto una giornata di gloria, tra l’altro facendo poi zero punti la domenica. Il sabato, secondo Razgatlioglu e terzo Bautista; ora la storia potrebbe essere diversa ma per il momento spazio alle prove libere, la diretta Sbk con il Gp Olanda 2025 Assen sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO IL GP OLANDA 2025!

La diretta Sbk torna a farci compagnia in un tempio storico, quello che da tempo viene conosciuto come università della moto: il Gp Olanda 2025 sul circuito di Assen è il terzo appuntamento del Mondiale Superbike, che per il momento sta presentando un esito incerto anche se, bisogna dirlo, il nostro Nicolò Bulega si presenta al Gp Olanda 2025 con il primo posto in classifica e un vantaggio anche sostanzioso (29 punti) nei confronti di Toprak Razgatlioglu, vale a dire il pilota che ha dominato in lungo e in largo l’ultimo anno di diretta Sbk e punta al bis su una Bmw forse non performante come in passato.

Dei cambi di regolamento e di lamentele da parte del comunque straordinario turco si è detto parecchio, dopo il round in Portogallo – tripletta per Razgatlioglu – è stato il turno di Bulega per mettere qualche puntino al suo posto ma, giustamente o meno, il reggiano ha sottolineato il fatto di essere rimasto incollato a Toprak su un pista, quella di Portimao, che ha detto stare al campion del mondo come Austin sta a Marc Marquez; insomma, Bulega rivendica la sua competitività e davvero quest’anno può vincere il Mondiale Superbike, ma ora vedremo cosa succederà nella diretta Sbk per il Gp Olanda 2025.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: BULEGA-RAZGATLIOGLU PER IL TITOLO

Per il momento, e forse sarà così fino al termine della stagione, la diretta Sbk vivrà del bellissimo duello tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega per il Mondiale Superbike: il terzo appuntamento del Gp Olanda 2025 sarà dunque importantissimo per un eventuale allungo dell’italiano della Ducati o per l’avvicinamento del turco, che per il momento paga il fatto di non essere riuscito a piazzarsi in Australia come invece ha fatto il suo rivale in Portogallo, perché nelle tre gare a disposizione Bulega ha subito solo parzialmente la tripletta di Razgatlioglu, arrivando sempre secondo e peraltro incollato agli scarichi del turco.

Gli altri per il momento annaspano: a Portimao abbiamo avuto la bella risposta di Alvaro Bautista che infatti è quarto in classifica, ma interza posizione per il momento troviamo un Danilo Petrucci davvero concreto e bisogna anche ricordare il terzo posto di Andrea Locatelli in gara-1. I protagonisti sono tanti, il problema per loro è appunto che Razgatlioglu e Bulega hanno fin qui confermato come la diretta Sbk sia un loro affare esclusivo, a poco tempo dalla FP1 per il Gp Olanda 2025 possiamo solo sperare che, vada come vada, ad Assen venga fuori un bello spettacolo.