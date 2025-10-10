Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Portogallo 2025 Estoril, le prove libere FP1 e FP2 live: orari, classifiche e tempi (oggi venerdì 10 ottobre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: ESTORIL, PENULTIMO ATTO DEL DUELLO

Adesso veramente ci siamo: oggi venerdì 10 ottobre la diretta Sbk vedrà la disputa delle prime due prove libere per il Gran Premio del Portogallo 2025 sul circuito di Estoril, in verità seconda tappa stagionale in terra lusitana dopo quella di Portimao a fine marzo, ma se quello per la Superbike era il secondo GP stagionale questo sarà simmetricamente il penultimo, con posta in palio altissima.

Si torna in Portogallo per dare il via a una doppietta di Gran Premi consecutivi che nel giro di una decina di giorni dovrà dirci tutto, soprattutto se il campione del Mondo sarà ancora una volta Toprak Razgatlioglu, oppure se sarà possibile il sorpasso da parte di Nicolò Bulega, per una festa tutta italiana con la Ducati.

Il turco è agli ultimi due atti della carriera in Superbike, dal momento che l’anno prossimo passerà alla MotoGp e comprensibilmente vorrebbe farlo da campione del Mondo confermato delle derivate di serie, ma quest’anno ha trovato in Bulega un rivale davvero tosto, che proverà a portare a Borgo Panigale anche il titolo Sbk, considerato il dominio di Marc Marquez in MotoGp.

Il trend recente era stato favorevole a Razgatlioglu, ma le due vittorie ottenute da Bulega nella domenica in Aragona, spezzando una serie di addirittura tredici successi consecutivi per il grande rivale, ci dicono che il verdetto finale della diretta Sbk potrebbe essere ancora in bilico, rendendo decisivi i risultati di Estoril prima di andare a Jerez per la chiusura.

COME SEGUIRE FP1 E FP2, LA DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

Al venerdì la diretta Sbk in tv è un’esclusiva Sky Sport, quindi anche da Estoril per seguire la Superbike serve l’abbonamento, compresa la diretta streaming video grazie a Sky Go o Now TV.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI APPUNTAMENTI DEL GP PORTOGALLO 2025

Abbiamo quindi presentato giorni che si annunciano di fondamentale importanza per la diretta Sbk, di conseguenza anche i due turni di prove libere del venerdì potrebbero essere preziosi per i protagonisti della Superbike. Ogni dettaglio può fare la differenza, fin da oggi siamo curiosi di scoprire chi andrà più veloce fra Bulega e Razgatlioglu, ricordiamo che in Portogallo ci metterà lo zampino un’ora di fuso orario e allora la FP1 avrà inizio alle ore 11.35 italiane, mentre per la FP2 l’appuntamento sarà alle ore 16.00.

Bulega avrebbe bisogno di qualcuno che si metta in mezzo per aumentare le speranze di tenere vivo il Mondiale fino a Jerez, quindi il venerdì dovrà dirci anche se ci sarà qualche pilota in grado di recitare da terzo incomodo fra i due litiganti sul circuito di Estoril. Certo, c’è il rischio che si metta in mezzo ai danni di Bulega, ma Nicolò deve avere la collaborazione di qualcuno per recuperare punti e allora questo sarà un altro fattore della diretta Sbk…