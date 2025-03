DIRETTA SBK SUPERBIKE: LE DUE SESSIONI DI PROVE LIBERE A PORTIMAO

Dopo l’ormai consueta apertura di un mese fa a Phillip Island nel segno di uno straordinario Nicolò Bulega, la diretta Sbk torna protagonista a partire da oggi, venerdì 28 marzo, con le prime due sessioni di prove libere per il GP Portogallo 2025 sul circuito di Portimao. Gli orari saranno immensamente più comodi rispetto all’Australia, ma c’è comunque il fuso orario e allora è meglio precisare che la FP1 avrà inizio alle ore 11.35 italiane, mentre la FP2 prenderà il via quando nel nostro Paese saranno le ore 16.00, in entrambi i casi per una durata di 45 minuti.

Potremmo parlare di una sorta di ripartenza nella diretta Sbk, perché per piloti e scuderie c’è stato un altro mese di lavoro prima di aprire un periodo sicuramente più intenso, con quattro Gran Premi in programma da qui alla metà di maggio, per indirizzare in maniera sicuramente ben più chiara il Mondiale Superbike. Per il momento però è giusto, anzi doveroso, ricordare che a Phillip Island c’è stata la tripletta di Nicolò Bulega, capace di conquistare in successione gara-1, Superpole Race e gara-2, tanto da avere già 26 punti di vantaggio sul secondo in classifica, cioè il suo compagno di squadra Alvaro Bautista.

SBK SUPERBIKE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Per le prove libere del venerdì la diretta Sbk 2025 in tv sarà soltanto su Sky Sport MotoGp, canale numero 208 per gli abbonati, con la diretta streaming video al solito grazie a Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GP PORTOGALLO 2025, PER CONFERME O RIMONTE

Per la diretta Sbk sarà molto interessante capire cosa succederà a Portimao, perché l’anno scorso il circuito portoghese aveva ospitato un Gran Premio completamente dominato invece da Toprak Razgatlioglu, vincitore di tutte le tre gare disputate fra il 10 e l’11 agosto. La collocazione è quindi cambiata, adesso in Algarve stiamo per vivere il primo appuntamento europeo del nuovo anno e per Bulega sarebbe doppiamente importante riuscire a fare bene, pensando che l’anno scorso a Portimao raccolse un settimo, un quinto e un secondo posto nelle tre gare – con un bel crescendo, ma globalmente piuttosto lontano dal turco.

Il discorso vale per Bulega ma anche per la Ducati nel suo complesso: un mese fa la Casa di Borgo Panigale ha dominato in lungo e in largo il weekend in Australia, tanto che arriviamo a Portimao con le prime cinque posizioni della classificare Mondiale Piloti che sono tutti per la Ducati grazie a Bulega, Bautista e poi anche Andrea Iannone, Danilo Petrucci e Scott Redding. Stare davanti a Razgatlioglu anche in Portogallo sarebbe un messaggio molto forte indirizzato al rivale che nel 2024 dominò il Mondiale in maniera praticamente totale: nel 2025 la diretta Sbk saprà scrivere una storia diversa?