DIRETTA SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU DOMINA LA GIORNATA!

È ancora Toprak Razgatlioglu il più veloce nella diretta Sbk: il turco della Bmw mette in chiaro le cose anche nella FP2 del Gp Repubblica Ceca 2025, l’intenzione serissima è quella di dominare il fine settimana e avvicinarsi nel Mondiale Superbike a un Nicolò Bulega che fortunatamente è riuscito a scendere in pista già nel pomeriggio, dopo la bruttissima caduta nelle prime prove libere, e si è anche dimostrato competitivo centrando il quarto posto a quasi 4 decimi da Razgatlioglu. Sembra dunque che il leader del campionato stia bene, ma forse sulla pista di Most il suo grande rivale ha qualcosa in più: inizieremo a vederlo domani tra Superpole e gara-1.

Diretta Sbk Superbike/ GP Italia 2025 Cremona: Nicolò Bulega ha vinto anche gara-2, è dominio! (4 maggio)

Nel frattempo possiamo dire che la diretta Sbk si è conclusa con l’ottimo secondo posto di Sam Lowes che è riuscito a precedere Alex Lowes: i due sono molto vicini e pagano 2-3 decimi da Razgatlioglu, mentre per Alvaro Bautista è quinta posizione nella FP1 davanti a Danilo Petrucci e Axel Bassani, affondato invece Andrea Locatelli che con la Yamaha ufficiale è riuscito a piazzarsi soltanto al nono posto, lontano comunque da Jonathan Rea che è tredicesimo a 7 decimi dal compagno di squadra. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Sbk Superbike/ Nicolò Bulega ha vinto gara-1, che dominio! GP Italia 2025 Cremona (3 maggio)

SBK SUPERBIKE: INIZIA LA FP2!

Siamo finalmente in pista per la FP2 nella diretta Sbk che ci consegna dunque la seconda sessione di prove libere nel Gp Repubblica Ceca 2025: eravamo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Bulega, autore di una spaventosa caduta quando mancava circa un quarto d’ora al termine della FP1. Ebbene, il pilota della Ducati – leader del Mondiale Superbike – tutto sommato se l’è cavata bene perché il check up al centro medico ha rilevato un paio di contusioni, precisamente alla caviglia destra e al ginocchio destro. La dinamica faceva temere un responso peggiore, invece Bulega potrebbe essere in pista anche per la FP2: lo scopriremo.

DIRETTA SBK/ Superbike: Bulega primo in FP2! Classifica tempi (Gp Italia 2025 Cremona, oggi 2 maggio)

Quel che conta è che non sia nulla di grave per il centauro reggiano, che fino a questo momento è riuscito a mettersi alle spalle il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu e recentemente ha anche allontanato le voci di un suo passaggio in MotoGp con Aprilia, sottolineando come il passaggio per lui avverrà eventualmente nel 2027. Adesso però torniamo a parlare di attualità, perché è arrivato il momento di scoprire chi sarà il più veloce nella seconda sessione di prove libere per il Gp Repubblica Ceca 2025 Most: parola ai protagonisti, torniamo a vivere le emozioni della diretta Sbk! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che al venerdì la diretta Sbk in tv è esclusiva di Sky Sport MotoGp per gli abbonati della tv satellitare, anche in diretta streaming video grazie a Sky Go e Now Tv per seguire la Superbike in mobilità.

SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU DOMINA LA FP1

Bandiera a scacchi sulla diretta Sbk che ha dunque concluso la FP1 nel Gp Repubblica Ceca 2025: a Most possiamo segnalare un Toprak Razgatlioglu che è riuscito a dare qualche incoraggiante risposta al dominio di Nicolò Bulega, il turco della Bmw si è piazzato davanti a tutti timbrando il miglior tempo con un ottimo 1’31’’687 e ha rifilato oltre mezzo secondo alla concorrenza. Purtroppo la FP1 nella diretta Sbk è stata caratterizzata dalle bandiere rosse: ben tre, una di queste per una brutta caduta di Andrea Iannone ma poi a terra è finito anche Nicolò Bulega, che ha fatto un brutto volo ed è stato portato via in barella.

Dolorante alla schiena, è stato portato al centro medico per un check up: da vedere se oggi pomeriggio sarà di nuovo in pista, intanto la pit lane è stata riaperta per gli ultimi 13 minuti di una prima sessione di prove libere davvero travagliata. Alla fine comunque seconda posizione per un ottimo Danilo Petrucci – a oltre mezzo secondo da Razgatlioglu – con Alvaro Bautista terzo ma già ben staccato, Sam Lowes ha scavalcato Bulega e in sesta posizione si è piazzato Michael Van der Mark. Appuntamento al primo pomeriggio per la FP2 con la diretta Sbk, sperando di vedere meno cadute e che Bulega e Iannone siano presenti. (agg. di Claudio Franceschini)

SBK SUPERBIKE: IN PISTA PER LA FP1

Pochissimi minuti al via della diretta Sbk, la Superbike fa tappa a Most, che l’anno scorso fu teatro di una delle tante triplette di Toprak Razgatlioglu, con il pilota turco della Sbk che fu infatti capace di vincere gara-1, Superpole Race e gara-2, come in precedenza aveva fatto anche a Misano e Donington e come subito dopo avrebbe fatto anche a Portimao. Da notare che all’epoca la Repubblica Ceca era il sesto Gran Premio, stavolta è il quinto e lo spostamento potrebbe sembrare minimo, in realtà nel 2024 eravamo già oltre la metà del mese di luglio mentre quest’anno siamo ben due mesi prima.

Nicolò Bulega si era comunque ben difeso con un quarto posto al sabato e due secondi posti alla domenica, però riuscire a vincere sul tracciato ceco sarebbe l’ennesima dimostrazione della crescita del nostro centauro rispetto alla stagione passata, che fu comunque già più che ampiamente positiva. In classifica si riparte con 198 punti per Bulega contro i 164 di Razgatlioglu, ma adesso aspettiamo le prime risposte dal cronometro nella diretta Sbk! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SBK SUPERBIKE: BULEGA A MOST PER CONTINUARE LA FUGA

Terminerà a Most la primavera della diretta Sbk, infatti a partire da oggi, venerdì 16 maggio, è in programma il GP Repubblica Ceca 2025, il quinto appuntamento del Mondiale delle derivate di serie, che poi tornerà a metà giugno, quando l’evento di Misano sancirà di fatto l’inizio dell’estate della Superbike. Subito un veloce sguardo all’agenda per ricordare che i motori si accenderanno alle ore 10.35 con la prima sessione di prove libere FP1, mentre alle ore 15.00 avremo la FP2, saranno in totale 90 minuti di prove che potrebbero già dirci se pure a Most sarà Nicolò Bulega il grande favorito.

Un paio di settimane fa a Cremona infatti il centauro italiano ha vissuto un weekend perfetto nella diretta Sbk: tripla vittoria in gara-1, Superpole Race e gara-2 per lanciare la fuga nella classifica iridata della Superbike, che ad Assen era stata frenata non da errori di Bulega, quanto da un doppio problema tecnico alla Ducati. Bulega però con la tripletta di Cremona ha mostrato in maniera meravigliosa di avere reagito come meglio non avrebbe potuto alle disavventure olandesi e quindi adesso siamo a dir poco curiosi di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta Sbk fin dalle libere di Most…

DIRETTA SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU UNICO INSEGUITORE?

Insomma, Nicolò Bulega è meritatamente il mattatore della diretta Sbk, mentre Most potrebbe aiutarci a capire se davvero Toprak Razgatlioglu è già rimasto l’unico rivale credibile per l’italiano nella corsa al titolo iridato. Per il turco della Bmw a Cremona sono arrivati tre secondi posti, senza mai riuscire a battere Bulega ma conquistando comunque un eccellente bottino di punti che gli permette di essere a sole 34 lunghezze dal leader, non poche ma nemmeno troppe, se si pensa che ad ogni Gran Premio ci sono in palio un massimo di 62 punti nella Superbike.

Certo, il binomio Razgatlioglu-Bmw non è dominante come l’anno scorso, ma il merito è praticamente tutto di Nicolò Bulega, che sta letteralmente dominando il confronto interno in Ducati ufficiale con Alvaro Bautista, tre volte terzo a Cremona in un weekend che curiosamente ha regalato tre podi in fotocopia per la diretta Sbk. Nel caso di Bautista però il distacco è di 73 punti e quindi comincia ad essere pesante: nulla di definitivo quando siamo ad appena un terzo della stagione, ma di certo lo spagnolo avrebbe bisogno di invertire il trend già a Most. Sarà una missione possibile?