Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: Superpole e gara 1 (Gp Aragon 2021)

Siamo in diretta con la Sbk anche oggi, sabato 22 maggio 2021 per il Gran premio di Aragon 2021, prima tappa del Mondiale Superbike e davvero non vediamo di riavere i nostri beniamini sul tracciato spagnolo. Dopo le prime prove libere occorse ieri, primo assaggio della stagione dopo lunghissima sosta, ecco che si comincia a fare sul serio: in questo sabato infatti verranno consegnati con la Race 1 i primi punti che valgono la classifica del mondiale piloti e chiaramente vi è gran ressa per mettersi subito in vista. Primo nome che spicca in tal senso e pilota da non perdere di vista nella diretta della Sbk per il Gp di Aragon 2021 è senza dubbio il campione del mondo Jonathan Rea, che solo ieri ha ottenuto ottimi responsi dalla pista, specie nella Fp2, dove ha trovato il secondo miglior crono alle spalle di Chaz Davies, suo ex compagno di squadra. Ma l’inglese, in sella a una Kawasaki ampiamente rinnovata non è l’unico e pure toccherà fare attenzione agli altri piloti Ducati e chiaramente anche a Razgatlioglu, vera mina vagante. Ci attende dunque un sabato dedicato alla Superbike davvero imperdibile: chi oggi salirà già sul primo gradino nel podio in gara 1?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Ricordiamo che la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp. La diretta streaming video sarà garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti, possiamo comunque ricordare una bella notizia: gara-1 sarà infatti visibile in tempo reale in chiaro per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Aragon 2021 resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GRAN PREMIO ARAGON 2021: IL PROGRAMMA DELLA SUPERBIKE

Pur impazienti di dare spazio solo alla pista spagnola, per la diretta della Sbk per il Gran premio di Aragon 2021, tocca ora vedere da vicino che cosa ci offrirà il programma per la Superbike: ricordiamo che pure non vi saranno, almeno per questa categoria delle derivate di serie, novità rispetto alla precedente stagione. Ecco che allora, come al solito, il sabato si aprirà con una terza sessione di prove libere, la Fp3, prevista alle ore 9.00 e della durata di appena 30 minuti. Di seguito sarò spazio per la Superpole, in calendario alle ore 11.10 che designerà la griglia di partenza per la Gara 1 del Gran premio di Aragon, in calendario per la Superbike solo alle ore 14.00: qui alla bandiera a scacchi verranno dunque assegnati i rimi punti per il mondiale piloti.

