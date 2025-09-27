Diretta Sbk Superbike streaming video tv, Superpole e gara-1 GP Aragona 2025: orari, cronaca, risultati e classifiche (oggi sabato 27 settembre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: I PUNTI PESANO SEMPRE DI PIÙ

Se tre settimane fa in Francia c’era stata la ripresa dopo la lunga pausa estiva, da oggi la diretta Sbk entra davvero nel finale di stagione, mettendo in palio i primi punti disponibili nel Gran Premio d’Aragona 2025 sul circuito del MotorLand Aragón di Alcaniz, terzultimo appuntamento stagionale per il Mondiale della Superbike.

Un campionato spesso caratterizzato da pause anche lunghe fra un evento e l’altro sta per proporci tre Gran Premi in meno di un mese, con la penisola iberica sede indiscussa per decretare il vincitore nel lunghissimo duello per il titolo iridato nel Mondiale Piloti fra il turco Toprak Razgatlioglu e il centauro azzurro Nicolò Bulega.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, il trend recente sorride a Razgatlioglu, che pure a Magny Cours non ha lasciato alcunché al suo rivale. Sembra che il turco ormai non conosca risultato diverso dalla vittoria, questo rende davvero difficile la sfida per Bulega, che però non ha più nulla da perdere e si giocherà ogni chance per tenere vivo il sogno iridato.

Ogni singolo punto potrebbe essere prezioso: già fra oggi e domani ce ne saranno ben 62 in palio nella diretta Sbk, certo Razgatlioglu ha mandato messaggi chiarissimi fin dalla prima sessione di ieri, ma i giochi in Superbike non sono ancora chiusi e Bulega ha il dovere di provarci nel lungo finale in terra iberica.

SUPERPOLE E GARA-1 SUPERBIKE GP ARAGONA DIRETTA SBK STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà su Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8 almeno per gara-1 (Superpole solo sul satellite). Per questo, pure la diretta streaming video della Superbike oggi sarà doppia, con i servizi di Tv8 oltre a Sky e Now Tv.

DIRETTA SBK SUPERBIKE, GP ARAGONA 2025: UN SABATO SEMPRE RICCO

Siamo quindi convinti che oggi sarà una giornata molto significative per le sorti del finale di stagione e per tutti i verdetti. Ecco perché è fondamentale ricordare anche gli appuntamenti con la diretta Sbk, che saranno comunque i consueti. Come gli appassionati possono immaginare, in Aragona il primo momento imperdibile sarà quello con la Superpole, la sessione di prove ufficiali che avrà inizio alle ore 11.00 per stabilire pole position e griglia di partenza, poi la partenza di gara-1 sarà come sempre alle ore 14.00 sul circuito del MotorLand Aragón, con le sue 17 curve su 5077 metri.

Abbiamo accennato ai messaggi delle prove libere di ieri per la diretta Sbk. Al mattino la FP1 era stata di una chiarezza impressionante: Razgatlioglu primo, Bulega alla piazza d’onore ma già staccato dal turco di oltre mezzo secondo, poi un’altra “voragine” anche solo per il terzo posto di Alvaro Bautista, staccato di un secondo dal leader. Importante è stata quindi la reazione nella FP2, nella quale Bulega ha chiuso davanti a Razgatlioglu, anche se per una manciata di millesimi: era fondamentale ricucire subito lo strappo, Bulega ci è riuscito e questo aiuterà anche per il morale verso gli eventi clou del GP.