Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: Superpole e gara 1 Gp Argentina 2021

Dopo le scintille occorse ieri in pista nelle prime prove libere, ecco che la diretta della Sbk ci terrà compagnia anche oggi, sabato 16 ottobre 2021, per la seconda giornata del weekend dedicato al Gran premio di Argentina 2021. Con la Superbike siamo dunque ancora protagonisti sul tracciato di San Juan Villicum e davvero non vediamo l’ora di dare spazio alla pista albiceleste, per quello che è giò il penultimo appuntamento di questa magnifica edizione del mondiale.

Siamo dunque ai sgoccioli del campionato del mondo, ma qui è ancora lotta apertissima tra Jonathan Rea e Razgatlioglu per il titolo iridato. Da questi due oggi si attendiamo grandissimo spettacolo, tenuto conto che proprio oggi verranno pure consegnati i primi punti validi per la classifica del mondiale piloti. Pure solo ieri nelle prove libere entrambi hanno dato prova di grandissima concentrazione e stato di forma, e come fatto anche in terra lusitana pochi giorni fa, siamo sicuri che anche qui battaglieranno aspramente. Vedremo dunque che accadrà oggi a San Juan: non vediamo l’ora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE, GP ARGENTINA 2021

Ricordiamo agli appassionati che ancora una volta la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Va però segnalato che eccezionalmente per quanto riguarda gara 1 della prova albiceleste sarà prevista la diretta tv in chiaro e in tempo reale anche su Tv8, al numero 8 del telecomando del digitale terrestre. In ogni caso riferimento indispensabile sarà ancora il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP ARGENTINA 2021: GLI ORARI DELLA GIORNATA A SAN JUAN VILLICUM

Impazienti di dare spazio alla diretta della Sbk per il Gran premio d’Argentina 2021, pure ci pare doveroso ora fare focus sul programma e gli orari che osserveremo oggi, sabato 16 ottobre 2021: specialmente se ricordiamo che saranno parecchie le ore di fuso a cui gli appassionati italiano dovranno fare attenzione oggi.

Fatti i dovuti conti tra l’Italia e il tracciato di San Juan Villicum, calendario alla mano ecco che la prima tappa per la diretta della Sbk in terra albiceleste sarà al solito con la Fp3, ultima sessione di prove libere prevista alle ore 15.00 italiane: si tornerà poi in pista alle ore 17.10 per la Superpole, della durata di appena 15 minuti, che determinerà la griglia di partenza della prima gara. A seguire la Superbike sarà ancora in diretta per il Gp d’Argentina 2021 per gara 1, attesa alle ore 20.00, che, come detto, consegnerà i primi punti validi per la classifica iridata.

