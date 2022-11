Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv, Superpole e gara-1 GP Australia 2022

La diretta Sbk ci propone il Gran Premio d’Australia 2022 in questo weekend sul circuito di Phillip Island, sede affascinante per ospitare il dodicesimo e ultimo appuntamento con la stagione iridata della Superbike. Appena domenica scorsa in Indonesia è arrivato il verdetto più atteso: Alvaro Bautista ha vinto il Mondiale Piloti in sella alla sua Ducati, completando un anno che resterà memorabile per Borgo Panigale, che appena un’altra settimana prima aveva fatto festa con Pecco Bagnaia in MotoGp. Non c’è più in ballo il traguardo più ambito, ma su una pista meravigliosa potrebbe essere ancora più bello lo spettacolo, con lo stesso Bautista e i suoi rivali Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea che potranno lottare per la vittoria senza fare troppi calcoli.

Per Alvaro Bautista il trionfo è stato senza dubbio meritato, perché lo spagnolo e la Ducati hanno fatto benissimo per tutta la stagione, con tante vittorie e un margine di vantaggio che ha permesso loro di gestire la situazione a Mandalika, pista dove la Yamaha si è esaltata. La Superbike torna a farci compagnia oggi, sabato 19 novembre 2022 a Phillip Island: questo sarà naturalmente il giorno dedicato alle qualifiche e poi a gara-1, che darà un aggiornamento comunque interessante alla classifica del Mondiale Piloti, magari per quanto riguarda la lotta per le posizioni di rincalzo. Dopo i turni di prove libere di ieri, da oggi si fa davvero sul serio con la Superpole e poi gara-1, che saranno i pezzi forti della diretta Sbk del sabato a Phillip Island.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE, GP AUSTRALIA 2022

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp. La diretta Sbk Superbike in streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Ricordiamo però che gara-1 sarà visibile anche in chiaro su Tv8, naturalmente tasto 8 del telecomando. Per il resto, il miglior punto di riferimento per seguire in diretta la stagione della Sbk Superbike e in particolare questo Gp Australia 2022 a Phillip Island resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA-1, GP AUSTRALIA 2022

Il sabato della diretta Sbk Superbike come sempre sarà il giorno prima delle qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position, e poi di gara-1, che ormai da qualche anno è passata al sabato, lasciando alla domenica gara-2, che sarà preceduta dalla Superpole Race per stabilire la griglia della seconda gara e che assegna anche punti per la classifica Piloti, sia pure ridotti rispetto alle due gare “lunghe”. Sul circuito di Phillip Island stiamo vivendo, come abbiamo visto, il weekend conclusivo della stagione, che per questo motivo ha il suo fascino nonostante il Mondiale sia ormai chiuso, di conseguenza potrebbe essere utile rinfrescare la memoria per quanto riguarda gli orari di oggi, sabato 19 novembre, per la giornata della diretta Sbk Superbike dal Gp Australia 2022, naturalmente tenendo anche conto del fuso orario rispetto all’Italia.

Ben dieci ore di ritardo rispetto all’Australia non aiuteranno certo tifosi ed appassionati della diretta Sbk, si comincerà quindi a Phillip Island già alle ore 0.50 della notte italiana con la terza sessione di prove libere FP3 (30 minuti); poi alle ore 3.10 ecco il via alla Superpole della Superbike, 15 minuti di grande adrenalina, infine alle ore 6.00 i più mattinieri potranno fare colazione con il semaforo verde per gara-1. Una citazione anche per la Supersport, unica categoria di contorno della Sbk per il GP Australia, che vivrà le sue qualifiche alle ore 2.25 e la gara invece alle ore 4.30.











