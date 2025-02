DIRETTA SBK SUPERBIKE: PRIMI PUNTI IN PALIO A PHILLIP ISLAND

Torna la diretta Sbk e abbiamo grandi speranze con Nicolò Bulega e più in generale tutti i piloti Ducati nel GP Australia 2025, che si svolge naturalmente sul classico circuito di Phillip Island. I primi riferimenti della nuova stagione sono quelli delle due sessioni di prove libere di ieri e davanti a tutti si è piazzato in entrambi i casi il pilota emiliano classe 1999, che l’anno scorso è stato secondo nel Mondiale Superbike e adesso prova a rilanciare il guanto di sfida al campione del Mondo in carica Toprak Razgatlioglu.

Essendo in Australia inevitabilmente gli orari saranno molto scomodi: qui si capirà chi è il vero appassionato che segue la diretta Sbk anche nel cuore della notte italiana. Detto che per tutti gli altri la buona notizia è che i restanti Gran Premi della stagione saranno tutti in Europa, nella notte di oggi, sabato 22 febbraio 2025, la Superpole avrà inizio alle ore 3.00 italiane, mentre poi avremo la partenza per gara-1 alle ore 6.00. L’anno scorso nel sabato di Phillip Island vinse proprio Nicolò Bulega, un motivo in più per puntare la sveglia e seguire all’alba la prima gara della stagione Superbike per la diretta Sbk.

SUPERPOLE E GARA-1 GP AUSTRALIA PHILLIP ISLAND, LA DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO E TV

Superbike protagonista con le stesse modalità della scorsa stagione per quanto riguarda la fruizione tramite i mass media, la diretta Sbk in tv per il GP Australia 2025 Phillip Island sarà sui canali di Sky Sport, con gara-1 anche in chiaro su Tv8 e diretta streaming video offerta dalle stesse emittenti.

DIRETTA SBK 2025 SUPERBIKE: COSA POSSIAMO ASPETTARCI DAL GP AUSTRALIA 2025?

Alla prima gara della stagione non è così facile sbilanciarsi in previsioni, sicuramente la Ducati sembra essere molto forte a Phillip Island e si candida quindi a moto di riferimento per la diretta Sbk oggi. Bulega in particolare è stato il pilota sugli scudi, ma per Borgo Panigale sono in tanti a poter andare forti, con una citazione particolare magari per Andrea Iannone, che è stato secondo alle spalle del connazionale in entrambe le sessioni di libere del venerdì.

Danilo Petrucci e Alvaro Bautista sono stati a loro volta entrambi nella top 5 delle due sessioni d’apertura per il GP Australia 2025, mentre il rivale comune è evidentemente il campione del Mondo in carica Toprak Razgatlioglu, anche se il centauro turco è caduto due volte ieri e questo evidentemente non è il modo ideale per iniziare il weekend e con esso l’intera stagione. La pista è una delle più belle del mondo, l’attesa è tanta dopo l’inverno e l’Italia è in evidenza con moto e piloti: niente di meglio per tornare a buttarci sulla diretta Sbk!