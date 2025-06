DIRETTA SBK SUPERBIKE: IL BELLISSIMO SABATO DI MISANO

La riviera romagnola è accogliente per definizione, le vacanze estive sono cominciate almeno per i ragazzi ma non ci si può riposare con la diretta Sbk, perché oggi sabato 14 giugno l’appuntamento sarà imperdibile con il secondo giorno del GP Emilia Romagna 2025 sul circuito di Misano Adriatico.

Diretta Sbk/ Superbike: Nicolò Bulega primo nella FP2! GP Emilia Romagna 2025, Misano oggi 13 giugno

Appuntamento speciale naturalmente per la Ducati e quindi in particolare per Nicolò Bulega, impegnato nel sempre più vibrante duello per il Mondiale Superbike 2025 con Toprak Razgatlioglu, ricominciato già nella prima sessione di prove libere del venerdì con il turco davanti all’italiano.

Poi nella FP2 c’è stata la replica di Bulega, che è stato il più veloce con circa due decimi di vantaggio su Razgatlioglu, ma il dato più clamoroso del venerdì pomeriggio è stato che tutti gli altri hanno accusato oltre nove decimi da Bulega, per cui abbiamo avuto una chiara dimostrazione di quanto sia ampia la differenza fra i primi due e il resto del mondo nella Superbike.

Diretta Sbk Superbike/ Gp Repubblica Ceca 2025 Most: Nicolò Bulega vince gara-2 su Razgatlioglu! (18 maggio)

Insomma, il venerdì già è stato significativo, ma logicamente la diretta Sbk sarà molto più divertente oggi da Misano, perché il sabato della Superbike ci offrirà come sempre alle ore 11.00 un quarto d’ora al fulmicotone con la Superpole e poi alle canoniche ore 14.00 la partenza di gara-1 sul circuito Santa Monica, con un pensiero sempre speciale per Marco Simoncelli.

SUPERPOLE E GARA-1 SUPERBIKE GP MISANO DIRETTA SBK STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà come sempre in chiaro su Tv8 per gara-1, mentre su abbonamento si potrà vedere tutto su Sky Sport. Le due emittenti con siti e app daranno pure la diretta streaming video.

Diretta Sbk Superbike/ Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-1! (Gp Repubblica Ceca 2025 Most, 17 maggio)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: ANCORA LORO?

Il tema ormai monopolizza la scena della diretta Sbk: Bulega contro Razgatlioglu, Ducati contro Bmw, tutto sommato è stuzzicante perché ad esempio nella “sorella” MotoGp il dominio di una sola casa è molto più netto e da un certo punto di vista potremmo anche dire di un solo pilota. Ecco allora che la Superbike ci offre il brivido di una sfida anche dal punto di vista tecnico grazie al confronto fra Ducati e Bmw, anche se di fatto ridotto a un solo pilota per parte, considerato l’abisso che separa il “resto del mondo” dai due mattatori della diretta Sbk nel 2025.

Tanta parte del merito va attribuita a Nicolò Bulega, che l’anno scorso di questi tempi si stava accreditando come la seconda forza delle derivate di serie, ma ad una certa distanza da un Razgatlioglu praticamente imbattibile – ad esempio, a Misano fu tre volte secondo ma sempre dietro al turco. Stavolta invece ecco Bulega leader nella classifica iridata, con otto vittorie e cinque secondi posti nelle tredici gare in cui ha visto il traguardo – senza dimenticare che il doppio ritiro di Assen non ha visto alcuna colpa da parte del centauro classe 1999. Adesso è Razgatlioglu a inseguire…