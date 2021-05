Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv, Superpole e Gara 1. Gp Estoril 2021

Siamo in diretta con la Sbk anche oggi, sabato 29 maggio 2021 per il Gran premio dell’Estoril 2021, seconda tappa del Mondiale della Superbike, che ha aperto appena i battenti. Dopo dunque le prime prove libere occorse ieri, ecco che si torna sull’asfalto lusitano per gli ultimi test e soprattutto per la Superpole, che designerà la griglia di partenza di gara 1, attesa sempre nella giornata odierna e dove finalmente verranno assegnati i primi punti per la classifica del mondiale piloti. Siamo dunque davvero impazienti di scoprire chi salirà sul primo gradino del podio per il Gran premio dell’Estoril, anche se certo alcuni pretendenti ci paiono già noti. È infatti bastato un solo fine settimana di gara per individuare ancora nelle Kawasaki le moto da battere: pur in condizioni miste, Jonathan Rea e Alex Lowes paiono i gran protagonisti annunciati di ogni sessione della Sbk in diretta. I due pure solo ieri si sono dovuti arrendere a un eccezionale Toprak Razgatlioglu, che in sella alla Yamaha ha saputo dominare entrambe le due sessioni di prove libere. Pure ha ben fatto nel venerdi anche Scott Redding e la ducati: la Kawasaki è dunque avvertita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Ricordiamo che la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili eccezionalmente sul canale 205 Sky Sport Collections (data la contemporaneità con la Motogp). La diretta streaming video sarà garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti, ricordiamo che purtroppo, in occasione del Gp dell’Estoril gara 1 sarà infatti visibile solo in differita in chiaro per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp dell’Estoril 2021 resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP ESTORIL 2021: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Pure impazienti di dare la parola alla pista lusitana per la diretta della Sbk per il Gran Premio dell’Estoril 2021, è però necessario oggi ricordare a tutti gli appassionati gli orari delle sessioni che ci faranno compagnia oggi, con l’accortezza di calcolare anche l’ora di fuso orario tra Italia e Portogallo. Programma alla mano vediamo dunque che oggi primo appuntamento in diretta con la Sbk sarà alle ore 10.00 italiane con la Fp3, terza e ultima sessione di prove libere per la Superbike. Alle ore 12.10 si torna in pista per la Superpole, che durerà appena 15 minuti, mentre tappa cardine della giornata per il Gran premio dell’Estoril 2021 sarà alle ore 15.00, con la tanto attesa gara 1. Nota a parte per la categoria Supersport, a contorno: la Superpole sarà alle ore 11.25, mentre gara 1 è stata messa in calendario per le ore 16.15.

