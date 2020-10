Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: Superpole e gara 1 Gp Francia 2020

Siamo in diretta con la SBK anche oggi, sabato 3 ottobre 2020: siamo sempre a Magny Cours, dove per la penultima prova del Mondiale della Superbike, il Gran Premio di Francia 2020, oggi si comincerà a fare sul serio, dopo le pur brillanti prove libere occorse nella giornata di ieri. Come infatti accade di solito, in ogni weekend di gara, Superpole e gara 1 saranno gli eventi cardine di questa giornata: dunque è oggi che verranno assegnati anche i primi punti validi per la classifica del mondiale piloti, messi in palio per questa bollente prova francese. Che pure, come abbiamo riferito in precedenza potrebbe già decidere del prossimo campione del mondo: dopo tutto le distanze nelle graduatoria iridata non sono elevate e di certo non sarebbe la prima volta che le curve di Magny Cours consegnino il titolo mondiale, sia pure con un certo anticipo. Certo ci pare difficile che questo possa avvenire già oggi, alla bandiera a scacchi di gara 1, ma non possiamo escludere nessun colpo di scena, a partire dalle prime prime sessioni per la Sbk, Fp3 e Superpole, che ci accompagneranno questa mattina, per il Gran Premio di Francia 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, possiamo comunque ricordare che gara 1 sarà infatti visibile in chiaro e in tempo reale per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp di Francia 2020 a Magny Cours resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA 1, GP FRANCIA 2020

Il sabato della Superbike come sempre sarà il giorno prima delle qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position, e poi di gara 1, che ormai da qualche anno è passata al sabato, lasciando alla domenica gara 2, che sarà preceduta dalla Superpole Race per stabilire la griglia della seconda gara e che assegna anche punti per la classifica piloti, sia pure dimezzati rispetto alle due gare più lunghe. Come è facile immaginare poi anche per questo sabato ci attenderà in programma coi normali orari europei: oggi, sabato 3 ottobre, la giornata della diretta Sbk da Magny Cours comincerà alle ore 9.00 del mattino con la brevissima terza sessione di prove libere FP3; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole della Superbike per il Gran Premio di Francia 2020, infine alle ore 14.00 ecco il semaforo verde per gara 1 sul noto tracciato francese. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue qualifiche alle ore 11.40 e la gara invece alle ore 15.15.



