Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv superpole e gara 1. Gp Francia 2021

Dopo il primo assaggio occorso ieri, ecco che la Sbk torna in diretta anche oggi sabato 5 settembre 2021 per il Gran Premio di Francia 2021. Siamo dunque ancora sul tracciato di Magny Cours, dove pure gli verranno assegnati anche i primi punti che valgono per la classifica del mondiale piloti, ma non solo: con Fp3, Superpole e gara 1 saranno infatti grandi scintille e grande spettacolo sull’iconico tracciato d’oltralpe e davvero non vediamo di dare la parola ai nostri beniamini della Superbike.

Sicuramente la nostra attenzione sarà sull’attuale leader della classifica iridata Toprak Razgatlioglu, che ha realizzato una mirabile doppietta pochi giorni fa in Repubblica Ceca, come pure su colui con cui il turco condivide la prima piazza della graduatoria (con 311 punti) ovvero Jonathan Rea: proprio il pilota della Kawasaki ieri ha strabiliato tutti nella Fp1, mentre il turco si è aggiudicato la seconda sessione di prove. Ma non solo: dopo le belle cose fatte vedere a Navarria cercherà certo il suo posto al sole sul tracciato di Magny Cours anche Scott Redding, visto già in ottima forma ieri, come pure Locatelli, in netto rilancio in questo momento della stagione. Ci attende una diretta della Sbk davvero esplosiva oggi per il Gp di Francia 2021.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport Motogp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Ricordiamo però che gara 1 da Magny Cours eccezionalmente sarà visibile anche in chiaro su Tv8, naturalmente tasto 8 del telecomando. Per il resto, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp di Francia 2021 resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP FRANCIA 2021: GLI ORARI DELLA GIORNATA A MAGNY COURS

Pronti a dare la parola alla pista di Magny Cours per la diretta della Sbk per il Gran premio di Francia 2021, pure ci pare doveroso ora fare focus sul programma e gli orari cheosserveremo oggi, sabato 4 settembre 2021. Ricordato che ovviamente non avremo problemi legati al fuso orario, calendario alla mano ecco che la prima tappa per la diretta della Sbk a Magny Cours sarà al solito con la Fp3, ultima sessione di prove libere prevista alle ore 9.00: si tornerà poi in pista alle ore 11.10 per la Superpole, della durata di appena 15 minuti, che determinerà la griglia di partenza della prima gara. A seguire la Superbike sarà ancora in diretta per il Gp di Francia 2021 per gara 1, attesa alle ore 14.00, che, come detto, consegnerà i primi punti validi per la classifica iridata.



